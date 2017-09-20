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Евгений Донской: Соуза ничем не удивил, я знаю, как он играет

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский теннисист Евгений Донской поделился впечатлениями от поражения португальцу Жоао Соузе (6:7, 3:6).

- Самочувствие нормальное. Просто не чувствовал мяч с тех пор, как приехал. Вроде бью справа, подхожу - но все не так. Может не подстроился под мячи... Но нельзя отмазываться ими, конечно. Я играл не совсем плохо, были нормальные геймы. Но, чтобы сыграть хорошо, приходилось очень концентрироваться, работать. Не было свободы. Соуза ничем не удивил, я знаю, как он играет. Он играл хорошо. Но и я давал ему играть.

- То, что не чувствовали мяч, как-то связано со светом, антуражем?
- Нет! На самом деле из 30 турниров с пиком формы мы проводим 3-4. Остальные турниры ты вроде готов, но это идет не от свободы, а от усердной подготовки. Я приехал сюда в субботу, чтобы подготовиться лучше. И пару сыграл - это неплохо, иначе еще хуже чувствовал игру в одиночке.

- Как вам выступать в паре с Южным?
- Я переживал, не хотелось подставить старшего товарища, легенду. Но справился нормально, Мишка играл отлично, слету. Мы оба подавали иногда не лучшим образом. Мы правда никогда не играли вместе, но это было большое удовольствие. Надеюсь, не один матч на этом турнире сыграем еще и вообще, - приводит слова Донского корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Донской в первом раунде St. Petersburg Open-2017 уступил Жоао Соузе со счетом 6:7, 3:6. Во втором раунде Соуза встретится с Жо-Уилфридом Тсонгой.

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.    

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