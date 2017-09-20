Игорь Шалимов: Наверное, не надо было оставлять полкоманды основного состава в Краснодаре
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Томи» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России.
- По результату можно сказать, что мы позорно вошли в историю для такого клуба как «Краснодар». Играли безобразно и, наверное, ошибка в том, что нельзя было делать ротацию. Мы уже обжигались на этом, когда играли отбор в Лиге Европы. Наверное, не надо было оставлять полкоманды основного состава в Краснодаре.
- Игорь
Михайлович, вам не попадет? Вылетели из еврокубков, вылетели из кубка…
- Ну, посмотрим. Что сейчас об этом говорить. Сейчас надо восстанавливаться. Некоторые люди, которые сегодня играли, будут в основном составе в воскресенье против «Зенита», - цитирует Шалимова официальный сайт «Томи».
Матч
Голы
Деобальд 24 (1:0). Мамаев 31 (1:1 - пен.). Соболев 44 (2:1).
Состав
Томь: Шафинский, Иванов, Микуцкис, Гирдвайнис, Пульич, Гвинейский (Большунов, 73), Войдель, Деобальд (Кудряшов, 81), Померко, Соболев, Сасин
Краснодар: Адамов, Мартынович, Рамирес, Янбаев (Подберёзкин, 46), Грицаенко, Каборе, Жоаозиньо, Ристич (Окриашвили, 46), Мамаев, Лаборде (Иван, 59), Вандерсон
Предупреждения:
Гирдвайнис, 30; Соболев, 30; Гвинейский, 72; Кудряшов, 86 - Каборе, 62; Окриашвили, 87
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
20 сентября 15:00, Труд, Текстовая трансляция