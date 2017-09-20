Игорь Шалимов: Наверное, не надо было оставлять полкоманды основного состава в Краснодаре

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Томи» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

- По результату можно сказать, что мы позорно вошли в историю для такого клуба как «Краснодар». Играли безобразно и, наверное, ошибка в том, что нельзя было делать ротацию. Мы уже обжигались на этом, когда играли отбор в Лиге Европы. Наверное, не надо было оставлять полкоманды основного состава в Краснодаре.

- Игорь Михайлович, вам не попадет? Вылетели из еврокубков, вылетели из кубка…

- Ну, посмотрим. Что сейчас об этом говорить. Сейчас надо восстанавливаться. Некоторые люди, которые сегодня играли, будут в основном составе в воскресенье против «Зенита», - цитирует Шалимова официальный сайт «Томи».