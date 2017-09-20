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УЕФА утвердил формат Лиги наций на сезон 2018/19

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА утвердил формат нового турнира Лига наций, который впервые пройдет в сезоне-2018/19. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Как сообщается, Лига наций УЕФА - первый турнир для национальных команд в формате лиг, в котором сборные, представляющие все 55 ассоциаций УЕФА, будут соревноваться с сопоставимыми по рейтингу соперниками.

В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 - в лигу С, оставшиеся 16 - в лигу D.

Лиги A и B состоят из четырех групп по три команды. Лига C состоит из одной группы с тремя командами и трех групп по четыре команды. Лига D состоит из четырех групп по четыре команды.

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Жеребьевка группового этапа Лиги наций пройдет 24 января 2018 года в лозаннском центре SwissTech Convention.

Групповой турнир пройдет в сентябре-ноябре 2018 года.

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