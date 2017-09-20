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Рыспаеву разрешено выступать в соревнованиях, проводимых ФХР

Источник:  КХЛКомментарии

Дисциплинарная комиссия Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разрешила защитнику казахстанского «Барыса» Дамиру Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых ФХР. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги 20 сентября 2017 года рассмотрела заявление профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной спортивной корпоративной дисквалификации с защитника ХК «Барыс» (Астана) Дамира Рыспаева.

Принято решение разрешить Дамиру Рыспаеву выступать в соревнованиях, проводимых под эгидой ФХР.

Не ранее, чем через месяц после начала выступлений игрок может обратиться в Дисциплинарный комитет КХЛ, который рассмотрит вопрос о разрешении ему участвовать в соревнованиях, проводимых Континентальной хоккейной лигой», - говорится в сообщении, размещенном на официальном КХЛ.  

В августе 2016 года КХЛ наложила бессрочную дисквалификацию на игрока обороны «Барыса» после того, как он стал зачинщиком драки с тремя игроками «Куньлунь Ред Стар» во время предсезонного турнира Кубок президента Казахстана. В итоге минувший сезон Рыспаев провел в чемпионате Казахстана, выступая за «Номад» из Астаны. В 38 матчах он набрал 4 (1+3) очка и заработал 41 минуту штрафа.

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