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Скончался Джейк Ламотта по прозвищу Бешеный бык

Источник:  Boxing News 24Комментарии

В США на 96-м году жизни скончался бывший чемпион мира в среднем весе Джейк Ламотта, сообщает Boxing News24.

Ламмота - один из самых ярких мастеров профессионального бокса 40-50-х годов прошлого века. Он провел более ста боев и одержал 83 победы. За свой неукротимый дух Ламотта получил прозвище Бешеный бык. История Ламотты положена в основу одноименного фильма Мартина Скорсезе, главную роль в котором сыграл Роберт де Ниро.

Чемпионом мира Ламотта стал в 1949 году. В 1951 году он  уступил это звание Рэю «Шугару» Робинсону.

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