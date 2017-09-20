Скончался Джейк Ламотта по прозвищу Бешеный бык

В США на 96-м году жизни скончался бывший чемпион мира в среднем весе Джейк Ламотта, сообщает Boxing News24.

Ламмота - один из самых ярких мастеров профессионального бокса 40-50-х годов прошлого века. Он провел более ста боев и одержал 83 победы. За свой неукротимый дух Ламотта получил прозвище Бешеный бык. История Ламотты положена в основу одноименного фильма Мартина Скорсезе, главную роль в котором сыграл Роберт де Ниро.

Чемпионом мира Ламотта стал в 1949 году. В 1951 году он уступил это звание Рэю «Шугару» Робинсону.