Массимо Каррера: Конечно, «Спартак» ставит цель победить в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог матча 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0).

- Все матчи очень сложные, даже когда играешь с клубами из низшего дивизиона, «Кубань» играла против нас организованно, это хорошая команда, невнимательно подходить к этой игре было нельзя. Конечно, мы ставим цель победить в Кубке России. У нас есть три турнира, в которых мы ставим самые высокие задачи.



Команда была сплоченной всегда, просто не всегда получается то, над чем работаешь. Никогда не было никаких расколов между командой, руководством и тренером. Побеждаем вместе и проигрываем вместе.



Кто-то донес до прессы, что я сказал игрокам после матча с «Тосно». Передали только то, что хотели передать, а не всю речь, которая была намного длиннее. После игры с «Тосно» я не обвинял игроков, а сказал, что не могу себе объяснить случившееся (два пропущенных мяча в концовке встречи).

Я не сказал, что я ни причем, а виноваты они. Я первый виноват. Так как я говорю по-итальянски, может, кто-то понимает сказанное не совсем так. Я учу русский, но это сложный язык, он тяжело мне дается. Порой, когда появляются сильные эмоции, я не могу выразить их на русском, - передает слова Карреры ТАСС.

Добавим, что в 1/8 финала подопечные Массимо Карреры встретятся со «Спартаком-Нальчиком».