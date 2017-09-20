Промес получил травму бедра в игре с «Кубанью»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил травму в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Кубанью» (2:0).

«Лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес в кубковом матче с «Кубанью» почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену. Завтра голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз», - говорится на официальном сайте красно-белых.