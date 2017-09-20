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Промес получил травму бедра в игре с «Кубанью»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил травму в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Кубанью» (2:0).

«Лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес в кубковом матче с «Кубанью» почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену. Завтра голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз», - говорится на официальном сайте красно-белых.

Матч

Кубань - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).

Состав

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев

Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)

Предупреждения:

Марков, 50; Завезён, 84 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

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