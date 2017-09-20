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Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ювентус» дома обыграл «Фиорентину» (1:0) в 5-м туре чемпионата Италии.

Единственный мяч забил нападающий хозяев поля Марио Манджукич (52-я минута).

Туринцы одержали пятую победу набрали 15 очков и вместе с «Наполи» делят лидерство в таблице турнира.

В следующем туре «Ювентус» 23 сентября примет «Торино», а «Фиорентина» днем позже сыграет дома с «Аталантой».

Матч

Ювентус - Фиорентина - 1:0 (0:0)

Голы

Манджукич 52 (1:0).

Состав

Ювентус: Щесны, Ругани, Бардзальи, Бентанкур, Матюиди, Куадрадо (Бернардески, 82), Стураро (Лихтштайнер, 90), Асамоа, Дибала (Пьянич, 75), Игуаин, Манджукич

Фиорентина: Спортьелло, Лаурини (Гашпар, 51), Астори, Песселья, Бираги, Бадель, Кьеза, Верету, Бенасси (Диаш, 61), Теро (Санчес Морено, 68), Симеоне

Предупреждения:

Бардзальи, 23 - Лаурини, 37; Бадель, 50; Астори, 64

Удаления:

нет - Бадель, 67

Судья:

Даниэле Довери (Италия)

Место и дата

20 сентября 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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