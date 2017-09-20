Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»

«Наполи» возглавил серию А, одержав волевую победу над «Лацио» «Лацио» дома уступил «Наполи» (1:4) в 5-м туре чемпионата Италии.

«Рома» разгромила «Беневенто» благодаря дублю Джеко и двум автоголам «Рома» в гостях обыграла «Беневенто» (4:0) в туре чемпионата Италии.

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может прийти в «Ювентус» на смену Джанлуиджи Буффону, сообщает Football Espana.

«Ювентус» рассматривает Облака в качестве замены Буффону Голкипер «Атлетико» Ян Облак может прийти в «Ювентус» на смену Джанлуиджи Буффону, сообщает Football Espana.