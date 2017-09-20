Дортмундская «Боруссия» разгромила в гостях «Гамбург»
Футболисты дортмундской «Боруссии» в гостях переиграли «Гамбург» в матче пятого тура чемпионата Германии со счетом 3:0.
Забитыми мячами у дортмундцев отличились Синдзи Кагава, Пьер-Эмерик Обамейянг и Кристиан Пулишич.
После этой встречи «Боруссия» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Гамбург» имея в активе шесть очков, занимает 11 место в чемпионате.
В следующем туре 23 сентября «Боруссия» на своем поле примет одноклубников из Менхенгладбаха. Днем позже «Гамбург» в гостях встретится с «Байером».
Матч
Гамбург - Боруссия - 0:3 (0:1)
Голы
Кагава 24 (0:1). Обамеянг 63 (0:2). Пулишич 79 (0:3).
Состав
Гамбург: Матения, Маврай, Дикмайер, Пападопулос, Сакаи (Дуглас, 48), Холтби, Юнг, Уолас, Салихович (Вальдшмидт, 70), Хан, Вуд (Яньичич, 84)
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Загаду (Ларсен, 84), Топрак, Пишчек, Кастро, Шахин, Пулишич, Кагава (Дауд, 66), Ярмоленко (Филипп, 67), Обамеянг
Предупреждения:
Пападопулос, 20; Сакаи, 32; Холтби, 76 - нет
Судья:
Felix Zwayer
Место и дата
20 сентября 21:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция