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Дортмундская «Боруссия» разгромила в гостях «Гамбург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты дортмундской «Боруссии» в гостях переиграли «Гамбург» в матче пятого тура чемпионата Германии со счетом 3:0.

Забитыми мячами у дортмундцев отличились Синдзи Кагава, Пьер-Эмерик Обамейянг и Кристиан Пулишич.

После этой встречи «Боруссия» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Гамбург» имея в активе шесть очков, занимает 11 место в чемпионате.

В следующем туре 23 сентября «Боруссия» на своем поле примет одноклубников из Менхенгладбаха. Днем позже «Гамбург» в гостях встретится с «Байером».

Матч

Гамбург - Боруссия - 0:3 (0:1)

Голы

Кагава 24 (0:1). Обамеянг 63 (0:2). Пулишич 79 (0:3).

Состав

Гамбург: Матения, Маврай, Дикмайер, Пападопулос, Сакаи (Дуглас, 48), Холтби, Юнг, Уолас, Салихович (Вальдшмидт, 70), Хан, Вуд (Яньичич, 84)

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Загаду (Ларсен, 84), Топрак, Пишчек, Кастро, Шахин, Пулишич, Кагава (Дауд, 66), Ярмоленко (Филипп, 67), Обамеянг

Предупреждения:

Пападопулос, 20; Сакаи, 32; Холтби, 76 - нет

Судья:

Felix Zwayer

Место и дата

20 сентября 21:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

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