Дортмундская «Боруссия» разгромила в гостях «Гамбург»

Футболисты дортмундской «Боруссии» в гостях переиграли «Гамбург» в матче пятого тура чемпионата Германии со счетом 3:0.

Забитыми мячами у дортмундцев отличились Синдзи Кагава, Пьер-Эмерик Обамейянг и Кристиан Пулишич.

После этой встречи «Боруссия» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Гамбург» имея в активе шесть очков, занимает 11 место в чемпионате.

В следующем туре 23 сентября «Боруссия» на своем поле примет одноклубников из Менхенгладбаха. Днем позже «Гамбург» в гостях встретится с «Байером».