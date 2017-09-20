«Наполи» возглавил серию А, одержав волевую победу над «Лацио»

«Лацио» дома уступил «Наполи» (1:4) в 5-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Стефан де Врей (29-я минута), у гостей - Калиду Кулибали (54-я), Хосе Кальехон (56-я), Дрис Мертенс (59-я) и Жоржиньо (90-я).

Неаполитанцы одержали пятую победу, набрали 15 очков и возглавили таблицу турнира. У римлян 10 баллов и шестая строчка.

В следующем туре «Лацио» 24 сентября сыграет в гостях с «Вероной», а «Наполи» днем ранее сыграет на выезде с командой СПАЛ.