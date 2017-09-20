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«Наполи» возглавил серию А, одержав волевую победу над «Лацио»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лацио» дома уступил «Наполи» (1:4) в 5-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Стефан де Врей (29-я минута), у гостей - Калиду Кулибали (54-я), Хосе Кальехон (56-я), Дрис Мертенс (59-я) и Жоржиньо (90-я).

Неаполитанцы одержали пятую победу, набрали 15 очков и возглавили таблицу турнира. У римлян 10 баллов и шестая строчка.

В следующем туре «Лацио» 24 сентября сыграет в гостях с «Вероной», а «Наполи» днем ранее сыграет на выезде с командой СПАЛ.

Матч

Лацио - Наполи - 1:4 (1:0)

Голы

де Врей 30 (1:0). Кулибали 54 (1:1). Кальехон 56 (1:2). Мертенс 59 (1:3). Жоржиньо 90 (1:4 - пен.).

Состав

Лацио: Стракоша, Баста, де Врей (Мугрия, 46), Раду, Милинкович-Савич (Лукаку, 63), Пароло, Лулич, Лейва

Наполи: Рейна, Маджо, Кулибали, Гулям, Альбиоль, Жоржиньо, Гамшик (Зелински, 73), Аллан, Инсинье, Мертенс (Милик, 81), Кальехон (Рог, 86)

Предупреждения:

Раду, 21; Лейва, 79 - Мертенс, 25; Рейна, 35; Жоржиньо, 70

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

20 сентября 21:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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