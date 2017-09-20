«Милан» дома переиграл СПАЛ

Футболисты «Милана» дома переиграли СПАЛ в матче пятого тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Забитыми голами у хозяев отметились Рикардо Родригес и Франк Кесси. Отметим, что оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.

После этой игры «Милан» набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице серии А. СПАЛ, имея в активе четыре балла, занимает 15-е место в чемпионате.

В следующем туре «Милан» 24 сентября в гостях сыграет с «Сампдорией». Днем ранее СПАЛ на своем поле примет «Наполи».