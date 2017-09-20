«Милан» дома переиграл СПАЛ
Футболисты «Милана» дома переиграли СПАЛ в матче пятого тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
Забитыми голами у хозяев отметились Рикардо Родригес и Франк Кесси. Отметим, что оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.
После этой игры «Милан» набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице серии А. СПАЛ, имея в активе четыре балла, занимает 15-е место в чемпионате.
В следующем туре «Милан» 24 сентября в гостях сыграет с «Сампдорией». Днем ранее СПАЛ на своем поле примет «Наполи».
Матч
Голы
Родригес 26 (1:0 - пен.). Кессие 61 (2:0 - пен.).
Состав
Милан: Доннарумма Д., Абате, Бонуччи, Сапата, Романьоли, Родригес, Кессие, Чалханоглу (Бонавентура, 74), Биглия (Локателли, 82), Силва, Калинич (Сусо, 62)
СПАЛ: Гомис, Викари, Саламон, Felipe Dalbelo (Скьявон, 71), Вивиани, Матьелло, Грасси (Шиаттарелла, 58), Лаццари, Мора, Антенуччи, Палоски (Боррьелло, 62)
Предупреждения:
Романьоли, 89 - Шиаттарелла, 66; Скьявон, 88
Судья:
Розарио Абиссо (Италия)
Место и дата
20 сентября 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция