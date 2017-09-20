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«Милан» дома переиграл СПАЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Милана» дома переиграли СПАЛ в матче пятого тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Забитыми голами у хозяев отметились Рикардо Родригес и Франк Кесси. Отметим, что оба мяча были забиты с 11-метровой отметки.

После этой игры «Милан» набрал 12 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице серии А. СПАЛ, имея в активе четыре балла, занимает 15-е место в чемпионате.

В следующем туре «Милан» 24 сентября в гостях сыграет с «Сампдорией». Днем ранее СПАЛ на своем поле примет «Наполи».

Матч

Милан - СПАЛ - 2:0 (1:0)

Голы

Родригес 26 (1:0 - пен.). Кессие 61 (2:0 - пен.).

Состав

Милан: Доннарумма Д., Абате, Бонуччи, Сапата, Романьоли, Родригес, Кессие, Чалханоглу (Бонавентура, 74), Биглия (Локателли, 82), Силва, Калинич (Сусо, 62)

СПАЛ: Гомис, Викари, Саламон, Felipe Dalbelo (Скьявон, 71), Вивиани, Матьелло, Грасси (Шиаттарелла, 58), Лаццари, Мора, Антенуччи, Палоски (Боррьелло, 62)

Предупреждения:

Романьоли, 89 - Шиаттарелла, 66; Скьявон, 88

Судья:

Розарио Абиссо (Италия)

Место и дата

20 сентября 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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