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Экс-форвард «Локомотива» Ниасс забил первый мяч за «Эвертон»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-нападающий московского «Локомотива» Бай Умар Ниасс забил первый мяч за «Эвертон».

В домашнем матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Сандерлендом» (3:0) он поразил ворота соперника на 82-й минуте, установив окончательный счет встречи.

В последнее время СМИ сообщали, что 27-летний сенегалец, не проходящий в основной состав команды, может расстаться с «ирисками».

Прошлый сезон Ниасс провел на правах аренды в «Халл Сити». В футболке «Эвертона» он выходил на поле всего в 8 матчах.

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