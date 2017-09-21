Хасанби Биджиев: Проявили мастерство и характер и победили достойного соперника

Главный тренер курского «Авангарда» Хасанби Биджиев – о победе над ЦСКА (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

– Мы смогли сегодня порадовать всех болельщиков «Авангарда» как игрой, так и результатом, – приводит слова Биджиева официальный сайт «Авангарда». – Если по матчу, то нам было важно выдерживать выбранный план на игру, играть дисциплинированно и организованно. Футболисты справились с поставленной задачей, проявили мастерство и характер и победили достойного соперника.

– К матчу с «Тюменью» восстановиться сумеете?

– Будем стараться, сейчас планируем ряд мероприятий, направленных на восстановление.

– В 1/8 финала команду ждет игра с «Тамбовом», до какой стадии турнира может пройти «Авангард»?

– Пока рано об этом говорить. Сейчас переключаем все силы на чемпионат, но в Кубке России нам хочется пройти как можно дальше.