Хасанби Биджиев: Проявили мастерство и характер и победили достойного соперника
Главный тренер курского
«Авангарда» Хасанби Биджиев – о победе над ЦСКА (1:0) в матче 1/16 финала Кубка
России.
– Мы смогли сегодня порадовать всех болельщиков
«Авангарда» как игрой, так и результатом, – приводит слова Биджиева
официальный сайт «Авангарда». – Если по матчу, то нам было важно выдерживать
выбранный план на игру, играть дисциплинированно и организованно. Футболисты
справились с поставленной задачей, проявили мастерство и характер и победили
достойного соперника.
– К матчу с «Тюменью»
восстановиться сумеете?
– Будем стараться, сейчас планируем ряд мероприятий, направленных на восстановление.
– В 1/8 финала
команду ждет игра с «Тамбовом», до какой стадии турнира может пройти
«Авангард»?
– Пока рано об этом говорить. Сейчас переключаем все силы на чемпионат, но в Кубке России нам хочется пройти как можно дальше.
Матч
Голы
Коробов 114 (1:0 - пен.).
Состав
Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Никитин, Багаев, Войнов Д. (Митасов, 46, Болов, 117), Альшин (Синяев, 77), Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Гордюшенко (Головин, 94), Кучаев, Хосонов, Натхо, Миланов, Олейников (Тикнизян, 69), Чалов, Оланаре
Предупреждения:
Саутин, 116 - Кучаев, 73; Натхо, 90; Набабкин, 114
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
20 сентября 17:00, Трудовые резервы, Текстовая трансляция