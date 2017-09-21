Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хасанби Биджиев: Проявили мастерство и характер и победили достойного соперника

Источник:  ФК «Авангард» (Курск)Комментарии

Главный тренер курского «Авангарда» Хасанби Биджиев – о победе над ЦСКА (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

– Мы смогли сегодня порадовать всех болельщиков «Авангарда» как игрой, так и результатом, – приводит слова Биджиева официальный сайт «Авангарда». – Если по матчу, то нам было важно выдерживать выбранный план на игру, играть дисциплинированно и организованно. Футболисты справились с поставленной задачей, проявили мастерство и характер и победили достойного соперника.

 К матчу с «Тюменью» восстановиться сумеете?
– Будем стараться, сейчас планируем ряд мероприятий, направленных на восстановление.

 В 1/8 финала команду ждет игра с «Тамбовом», до какой стадии турнира может пройти «Авангард»?
– Пока рано об этом говорить. Сейчас переключаем все силы на чемпионат, но в Кубке России нам хочется пройти как можно дальше.

Матч

Авангард - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Коробов 114 (1:0 - пен.).

Состав

Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Никитин, Багаев, Войнов Д. (Митасов, 46, Болов, 117), Альшин (Синяев, 77), Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Гордюшенко (Головин, 94), Кучаев, Хосонов, Натхо, Миланов, Олейников (Тикнизян, 69), Чалов, Оланаре

Предупреждения:

Саутин, 116 - Кучаев, 73; Натхо, 90; Набабкин, 114

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

20 сентября 17:00, Трудовые резервы, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Маминов: Результат отрицательный, но качеством игры я доволенГлавный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал поражение от «Тосно» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России.Дмитрий Парфенов: Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальшеГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов – о победе над «Тюменью» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.Промес получил травму бедра в игре с «Кубанью»Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил травму в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Кубанью» (2:0).Массимо Каррера: Конечно, «Спартак» ставит цель победить в Кубке РоссииГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог матча 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0).Этого дебюта мы ждали полтора месяца. Вот что получилосьЭтого дебюта мы ждали полтора месяца. Вот что получилосьВладимир Быстров впервые сыграл за «Тосно». Его команда прошла «Тюмень» Владимира Маминова в Кубке России.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила в гостях «Гамбург»
Футбол
Промес получил травму бедра в игре с «Кубанью»
Футбол
Массимо Каррера: Конечно, «Спартак» ставит цель победить в Кубке России
Хоккей
Дубли Азеведо и Секача помогли «Ак Барсу» обыграть «Слован»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости