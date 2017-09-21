Дмитрий Парфенов: Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов – о победе над «Тюменью» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

– Разберем игру чуть позже, посмотрим, что у нас получилось, – приводит слова Парфенова официальный сайт «Тюмени». – Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше. «Тюмень» во втором тайме играла иначе. Это из-за того, что в первом тайме хозяева дважды пропустили. Я предупреждал ребят о мобилизации соперника в перерыве. Хорошо, что дотерпели и вышли в следующий раунд.

– Как «Тосно» настраивалось на тюменцев? Не было ли недооценки?

– Мы пока не можем себе позволить относиться к кому-то свысока. Да, некоторым футболистам дали отдохнуть. Но резерв в Тюмень мы не привезли, здесь выступили игроки основного состава. Да, многие из них начинают матчи премьер-лиги со скамейки, они заслуживают старта, но, к сожалению, на поле могут быть лишь одиннадцать игроков одновременно. Корректировки состава сделаны из-за того, что через несколько дней нам играть против «Урала» в Екатеринбурге.

– Состав на матч против «Тюмени» был известен давно, или вы поменяли футболистов после резонансной ничьи с московским «Спартаком»?

– Основной костяк был известен до «Спартака», но я внес некоторые коррективы после.