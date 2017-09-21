Дмитрий Парфенов: Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов – о победе над «Тюменью»
(2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.
– Разберем игру чуть позже, посмотрим, что у нас получилось,
– приводит слова Парфенова официальный сайт «Тюмени». – Все мы довольны, что
смогли пройти в Кубке России дальше. «Тюмень» во втором тайме играла иначе. Это
из-за того, что в первом тайме хозяева дважды пропустили. Я предупреждал ребят
о мобилизации соперника в перерыве. Хорошо, что дотерпели и вышли в следующий
раунд.
– Как «Тосно»
настраивалось на тюменцев? Не было ли недооценки?
– Мы пока не можем себе позволить относиться к кому-то свысока. Да, некоторым футболистам дали отдохнуть. Но резерв в Тюмень мы не привезли, здесь выступили игроки основного состава. Да, многие из них начинают матчи премьер-лиги со скамейки, они заслуживают старта, но, к сожалению, на поле могут быть лишь одиннадцать игроков одновременно. Корректировки состава сделаны из-за того, что через несколько дней нам играть против «Урала» в Екатеринбурге.
– Состав на матч
против «Тюмени» был известен давно, или вы поменяли футболистов после
резонансной ничьи с московским «Спартаком»?
– Основной костяк был известен до «Спартака», но я внес некоторые коррективы после.