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Дмитрий Парфенов: Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше

Источник:  ФК «Тюмень»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов – о победе над «Тюменью» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

– Разберем игру чуть позже, посмотрим, что у нас получилось, – приводит слова Парфенова официальный сайт «Тюмени». – Все мы довольны, что смогли пройти в Кубке России дальше. «Тюмень» во втором тайме играла иначе. Это из-за того, что в первом тайме хозяева дважды пропустили. Я предупреждал ребят о мобилизации соперника в перерыве. Хорошо, что дотерпели и вышли в следующий раунд.

– Как «Тосно» настраивалось на тюменцев? Не было ли недооценки?
– Мы пока не можем себе позволить относиться к кому-то свысока. Да, некоторым футболистам дали отдохнуть. Но резерв в Тюмень мы не привезли, здесь выступили игроки основного состава. Да, многие из них начинают матчи премьер-лиги со скамейки, они заслуживают старта, но, к сожалению, на поле могут быть лишь одиннадцать игроков одновременно. Корректировки состава сделаны из-за того, что через несколько дней нам играть против «Урала» в Екатеринбурге.

– Состав на матч против «Тюмени» был известен давно, или вы поменяли футболистов после резонансной ничьи с московским «Спартаком»?
– Основной костяк был известен до «Спартака», но я внес некоторые коррективы после.

Матч

Тюмень - Тосно - 1:2 (0:2)

Голы

Палиенко 34 (0:1). Палиенко 38 (0:2). Карпов 48 (1:2).

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

20 сентября 17:00, Геолог, Онлайн-трансляция

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