Владимир Маминов: Результат отрицательный, но качеством игры я доволен
Источник: ФК «Тюмень»Комментарии
Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал
поражение от «Тосно» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России.
– К сожалению, результат оказался отрицательным. Но качеством
игры я доволен, – приводит слова Маминова официальный сайт «Тюмени». – Начинает
получаться то, о чем мы говорим с ребятами на предматчевой установке.
Были подходы к воротам «Тосно», создавались моменты. Вообще
поединок с командой премьер-лиги получился интересным. «Тюмень» подвела
реализации, да и на концовку не хватило сил. В первом тайме также не хватило
хладнокровия.
Я благодарен футболистом за матч, в нашей картинке игры наметился сдвиг. С «Тосно» нам не повезло. На ничью мы точно наиграли.
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