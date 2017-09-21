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Владимир Маминов: Результат отрицательный, но качеством игры я доволен

Источник:  ФК «Тюмень»Комментарии

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал поражение от «Тосно» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

– К сожалению, результат оказался отрицательным. Но качеством игры я доволен, – приводит слова Маминова официальный сайт «Тюмени». – Начинает получаться то, о чем мы говорим с ребятами на предматчевой установке.

Были подходы к воротам «Тосно», создавались моменты. Вообще поединок с командой премьер-лиги получился интересным. «Тюмень» подвела реализации, да и на концовку не хватило сил. В первом тайме также не хватило хладнокровия.

Я благодарен футболистом за матч, в нашей картинке игры наметился сдвиг. С «Тосно» нам не повезло. На ничью мы точно наиграли.

Матч

Тюмень - Тосно - 1:2 (0:2)

Голы

Палиенко 34 (0:1). Палиенко 38 (0:2). Карпов 48 (1:2).

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

20 сентября 17:00, Геолог, Онлайн-трансляция

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