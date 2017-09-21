Владимир Маминов: Результат отрицательный, но качеством игры я доволен

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов прокомментировал поражение от «Тосно» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

– К сожалению, результат оказался отрицательным. Но качеством игры я доволен, – приводит слова Маминова официальный сайт «Тюмени». – Начинает получаться то, о чем мы говорим с ребятами на предматчевой установке.

Были подходы к воротам «Тосно», создавались моменты. Вообще поединок с командой премьер-лиги получился интересным. «Тюмень» подвела реализации, да и на концовку не хватило сил. В первом тайме также не хватило хладнокровия.

Я благодарен футболистом за матч, в нашей картинке игры наметился сдвиг. С «Тосно» нам не повезло. На ничью мы точно наиграли.