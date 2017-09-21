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«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв дома «Бетису»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче пятого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Бетису» со счетом 0:1.

Единственный мяч у победителей встречи на четвертой добавленной к основному времени минуте забил форвард Антонио Санабриа.

Таким образом, мадридский клуб потерпел первое поражение в сезоне и с восемью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Бетис» расположился строчкой выше, имея в активе на одно очко больше. 

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 23 сентября на выезде сыграют с «Алавесом», а бело-зеленые двумя днями позже примут «Леванте».

Примера
5-й тур

Матч

Реал - Бетис - 0:1 (0:0)

Голы

Санабрия 90 (0:1).

Состав

Реал: Навас, Марсело (Васкес, 71), Варан, Карвахаль, Рамос, Иско (Асенсио, 67), Модрич (Майораль, 72), Бэйл, Кроос, Каземиро, Роналду

Бетис: Адан, Феддал, Дурмиси, Манди, Барраган, Руис (Хоакин, 80), Герреро (Будебуз, 61), Камараса (Гуардадо, 44), Хави Гарсия, Санабрия, Тельо

Предупреждения:

нет - Тельо, 36; Манди, 38; Феддал, 58

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

20 сентября 23:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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