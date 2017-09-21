«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв дома «Бетису»

В матче пятого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Бетису» со счетом 0:1.

Единственный мяч у победителей встречи на четвертой добавленной к основному времени минуте забил форвард Антонио Санабриа.

Таким образом, мадридский клуб потерпел первое поражение в сезоне и с восемью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Бетис» расположился строчкой выше, имея в активе на одно очко больше.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 23 сентября на выезде сыграют с «Алавесом», а бело-зеленые двумя днями позже примут «Леванте».



Примера

5-й тур