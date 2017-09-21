Гол Хесуса Наваса принес победу «Севильи» в матче с «Лас-Пальмасом»
В матче пятого тура чемпионата Испании «Севилья» на своем
поле с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас».
Единственный мяч у победителей встречи на 83-й минуте забил
Хесус Навас.
«Севилья» с 13-ю очками поднялась на второе место в
турнирной таблице, а «Лас-Пальмас» расположился на 12-й строчке, имея в активе
на семь очков меньше.
В следующем туре подопечные Эдуардо Бериссо 23 сентября на
выезде сыграют с «Атлетико», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на
следующий день примет «Леганес».
Примера
5-й тур
Матч
Севилья - Лас-Пальмас - 1:0 (0:0)
Голы
Навас 83 (1:0).
Состав
Севилья: Гонсалес, Пареха, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Гансо (Васкес, 62), Крон-Дели (Банега, 76), Корреа (Сарабиа, 70), Навас, Н'Зонзи, Бен Йеддер
Лас-Пальмас: Чичизола, Наварро, Гарсия, Артильес, Маседо, Сантана (Толедо, 85), Витоло (Момо, 58), Тана, Аквилани (Гомес, 66), Виера, Кальери
Предупреждения:
Меркадо, 44; Навас, 90 - Гарсия, 3; Момо, 76
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
20 сентября 23:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция