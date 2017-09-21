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Гол Хесуса Наваса принес победу «Севильи» в матче с «Лас-Пальмасом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче пятого тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас».

Единственный мяч у победителей встречи на 83-й минуте забил Хесус Навас.

«Севилья» с 13-ю очками поднялась на второе место в турнирной таблице, а «Лас-Пальмас» расположился на 12-й строчке, имея в активе на семь очков меньше.

В следующем туре подопечные Эдуардо Бериссо 23 сентября на выезде сыграют с «Атлетико», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на следующий день примет «Леганес».

Примера
5-й тур

Матч

Севилья - Лас-Пальмас - 1:0 (0:0)

Голы

Навас 83 (1:0).

Состав

Севилья: Гонсалес, Пареха, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Гансо (Васкес, 62), Крон-Дели (Банега, 76), Корреа (Сарабиа, 70), Навас, Н'Зонзи, Бен Йеддер

Лас-Пальмас: Чичизола, Наварро, Гарсия, Артильес, Маседо, Сантана (Толедо, 85), Витоло (Момо, 58), Тана, Аквилани (Гомес, 66), Виера, Кальери

Предупреждения:

Меркадо, 44; Навас, 90 - Гарсия, 3; Момо, 76

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

20 сентября 23:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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