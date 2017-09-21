Гол Хесуса Наваса принес победу «Севильи» в матче с «Лас-Пальмасом»

В матче пятого тура чемпионата Испании «Севилья» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас».

Единственный мяч у победителей встречи на 83-й минуте забил Хесус Навас.

«Севилья» с 13-ю очками поднялась на второе место в турнирной таблице, а «Лас-Пальмас» расположился на 12-й строчке, имея в активе на семь очков меньше.

В следующем туре подопечные Эдуардо Бериссо 23 сентября на выезде сыграют с «Атлетико», а команда из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на следующий день примет «Леганес».

Примера

5-й тур