«Реал» упустил шанс побить мировой рекорд 54-летней давности

Мадридский «Реал» на своем поле проиграл «Бетису» со счетом 0:1 и упустил шанс побить исторический рекорд «Сантоса».

В прошлом туре мадридцы обыграли «Реал Сосьедад» (3:1), забив мяч в 73-м матче кряду, тем самым подопечные Зинедина Зидана повторили мировой рекорд бразильского «Сантоса», установленный в сезоне 1962/63.

Чтобы превзойти это достижение футболистам «Реала» нужно было забить всего один мяч на домашнем стадионе в противостоянии пятого тура примеры с «Бетисом», чего они сделать не смогли.

Напомним, что «Реал» в предыдущий раз не смог поразить ворота соперника в апреле прошлого года, в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0).