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«Реал» упустил шанс побить мировой рекорд 54-летней давности

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мадридский «Реал» на своем поле проиграл «Бетису» со счетом 0:1 и упустил шанс побить исторический рекорд «Сантоса».

В прошлом туре мадридцы обыграли «Реал Сосьедад» (3:1), забив мяч в 73-м матче кряду, тем самым подопечные Зинедина Зидана повторили мировой рекорд бразильского «Сантоса», установленный в сезоне 1962/63.

Чтобы превзойти это достижение футболистам «Реала» нужно было забить всего один мяч на домашнем стадионе в противостоянии пятого тура примеры с «Бетисом», чего они сделать не смогли.

Напомним, что «Реал» в предыдущий раз не смог поразить ворота соперника в апреле прошлого года,  в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0).

Матч

Реал - Бетис - 0:1 (0:0)

Голы

Санабрия 90 (0:1).

Состав

Реал: Навас, Марсело (Васкес, 71), Варан, Карвахаль, Рамос, Иско (Асенсио, 67), Модрич (Майораль, 72), Бэйл, Кроос, Каземиро, Роналду

Бетис: Адан, Феддал, Дурмиси, Манди, Барраган, Руис (Хоакин, 80), Герреро (Будебуз, 61), Камараса (Гуардадо, 44), Хави Гарсия, Санабрия, Тельо

Предупреждения:

нет - Тельо, 36; Манди, 38; Феддал, 58

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

20 сентября 23:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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