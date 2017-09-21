«Реал» упустил шанс побить мировой рекорд 54-летней давности
Мадридский «Реал» на своем поле проиграл «Бетису» со счетом
0:1 и упустил шанс побить исторический рекорд «Сантоса».
В прошлом туре мадридцы обыграли «Реал Сосьедад» (3:1),
забив мяч в 73-м матче кряду, тем самым подопечные Зинедина Зидана повторили мировой рекорд бразильского «Сантоса», установленный в сезоне 1962/63.
Чтобы превзойти это достижение футболистам «Реала» нужно было забить всего один мяч на домашнем стадионе в противостоянии пятого тура примеры с «Бетисом», чего они сделать не смогли.
Напомним, что «Реал» в предыдущий раз не смог поразить ворота соперника в апреле прошлого года, в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0).
Матч
Голы
Санабрия 90 (0:1).
Состав
Реал: Навас, Марсело (Васкес, 71), Варан, Карвахаль, Рамос, Иско (Асенсио, 67), Модрич (Майораль, 72), Бэйл, Кроос, Каземиро, Роналду
Бетис: Адан, Феддал, Дурмиси, Манди, Барраган, Руис (Хоакин, 80), Герреро (Будебуз, 61), Камараса (Гуардадо, 44), Хави Гарсия, Санабрия, Тельо
Предупреждения:
нет - Тельо, 36; Манди, 38; Феддал, 58
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
20 сентября 23:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция