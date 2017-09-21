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Евгений Калешин: «Спартак» – чемпион страны, его победа не вызывает сомнений

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин – о поражении от «Спартака» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

– Матч прошел с преимуществом «Спартака», думаю, его победа не вызывает сомнений, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». – Сегодня это чемпион страны, он показал достаточно качественную игру и переиграл нас. Но стоит отдать должное нашей команде, мы отдали все силы борьбе и постарались максимально осложнить задачу сопернику. К сожалению, на данном этапе «Спартак» сильнее нас.

– Как вы считаете, в чем был шанс «Кубани» на победу в этой игре?
– Невозможно не создать ничего у чужих ворот и при этом надежно сыграть сзади. Мы имели несколько подходов, тех, которые могли реализовать, сыграв более качественно. К сожалению, даже первый мяч, который мы пропустили, был не совсем обязательным. Это была ошибка, неправильное решение на последней минуте первого тайма, этот гол не вытекал из логики игры «Спартака».

И второй мяч мы пропустили из-за нашей не очень качественной игры на сбросе мяча, хотя до этого «Спартак» имел несколько отличных моментов для взятия. Поэтому шанс в том, чтобы не допускать такие эпизоды, которые позволяют сопернику легко вскрыть нас, держать этот ритм и уметь терпеть. К сожалению, сегодня терпения не хватило. Думаю, если бы мы ушли в раздевалку после первого тайма при счете 0:0, «Спартаку» было бы немного сложнее.

Матч

Кубань - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).

Состав

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев

Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)

Предупреждения:

Марков, 50; Завезён, 84 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

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