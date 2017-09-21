Евгений Калешин: «Спартак» – чемпион страны, его победа не вызывает сомнений
Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин – о поражении от «Спартака»
(0:2) в матче 1/16 финала Кубка России.
– Матч прошел с преимуществом «Спартака», думаю, его победа
не вызывает сомнений, – приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани». –
Сегодня это чемпион страны, он показал достаточно качественную игру и переиграл
нас. Но стоит отдать должное нашей команде, мы отдали все силы борьбе и
постарались максимально осложнить задачу сопернику. К сожалению, на данном
этапе «Спартак» сильнее нас.
– Как вы считаете, в
чем был шанс «Кубани» на победу в этой игре?
– Невозможно не создать ничего у чужих ворот и при этом надежно сыграть сзади. Мы имели несколько подходов, тех, которые могли реализовать, сыграв более качественно. К сожалению, даже первый мяч, который мы пропустили, был не совсем обязательным. Это была ошибка, неправильное решение на последней минуте первого тайма, этот гол не вытекал из логики игры «Спартака».
И второй мяч мы пропустили из-за нашей не очень качественной игры на сбросе мяча, хотя до этого «Спартак» имел несколько отличных моментов для взятия. Поэтому шанс в том, чтобы не допускать такие эпизоды, которые позволяют сопернику легко вскрыть нас, держать этот ритм и уметь терпеть. К сожалению, сегодня терпения не хватило. Думаю, если бы мы ушли в раздевалку после первого тайма при счете 0:0, «Спартаку» было бы немного сложнее.
Матч
Голы
Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).
Состав
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев
Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)
Предупреждения:
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция