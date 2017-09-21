Сергей Зубов: «Сочи» поздравляю с 100-й победой, знаменательный рубеж

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов – о победе над «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Во многих отношениях игра была интересной. Голов много, и обе команды уделили большое внимание атаке. «Сочи» поздравляю с 100-й победой, знаменательный рубеж. Что касается деталей, мы хотели владеть шайбой, хотели забить голы, и очень многие ребята воспользовались своими шансами.

– Сергей Александрович, после первой смены поменяли порядок выхода звеньев. Вы хотели, чтобы звено легионеров играло против Кольцова и Бородкина?

– Это стечение обстоятельств.