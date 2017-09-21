Сергей Зубов: «Сочи» поздравляю с 100-й победой, знаменательный рубеж
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов – о победе над «Трактором»
(5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Во многих отношениях игра была интересной. Голов много, и
обе команды уделили большое внимание атаке. «Сочи» поздравляю с 100-й победой,
знаменательный рубеж. Что касается деталей, мы хотели владеть шайбой, хотели
забить голы, и очень многие ребята воспользовались своими шансами.
– Сергей
Александрович, после первой смены поменяли порядок выхода звеньев. Вы хотели,
чтобы звено легионеров играло против Кольцова и Бородкина?
– Это стечение обстоятельств.
Матч
Трактор - ХК Сочи - 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)
Голы:
Коллинс (Энеруд, Уэллман), 8:04 (0:1). Иванов (Томилин), 18:08 (0:2). Бэйлен (Щехура, Виделль), 36:40 (1:2 - бол.). Полыгалов (Вишневский), 40:55 (2:2). Гребенщиков (Щитов, Падакин), 44:22 (2:3). Полыгалов (Бэйлен), 53:16 (3:3 - бол.). Энеруд (Коллинс, Уэллман), 53:52 (3:4). Лапенков (Щегольков, Кузнецов), 57:53 (3:5).
Место и дата
20 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция