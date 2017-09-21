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Анвар Гатиятулин: В команде никого не устраивает текущее положение

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин – о поражении от «Сочи» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Пропускаем очень много шайб. В том сезоне именно игра в обороне приносила нам победы, в этом году не получается играть терпеливо. К каждой игре готовимся, разбираем соперника, но где-то не можем терпеть, сами допускаем ошибки. За это нас наказывают.

Хотелось бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. Тяжелый период, нас поддерживают, и мы будем исправлять эту ситуацию. В команде никого не устраивает текущее положение», – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

Матч

Трактор - ХК Сочи - 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Голы:

Коллинс (Энеруд, Уэллман), 8:04 (0:1). Иванов (Томилин), 18:08 (0:2). Бэйлен (Щехура, Виделль), 36:40 (1:2 - бол.). Полыгалов (Вишневский), 40:55 (2:2). Гребенщиков (Щитов, Падакин), 44:22 (2:3). Полыгалов (Бэйлен), 53:16 (3:3 - бол.). Энеруд (Коллинс, Уэллман), 53:52 (3:4). Лапенков (Щегольков, Кузнецов), 57:53 (3:5).

Место и дата

20 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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