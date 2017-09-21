Анвар Гатиятулин: В команде никого не устраивает текущее положение

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин – о поражении от «Сочи» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Пропускаем очень много шайб. В том сезоне именно игра в обороне приносила нам победы, в этом году не получается играть терпеливо. К каждой игре готовимся, разбираем соперника, но где-то не можем терпеть, сами допускаем ошибки. За это нас наказывают.

Хотелось бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. Тяжелый период, нас поддерживают, и мы будем исправлять эту ситуацию. В команде никого не устраивает текущее положение», – приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».