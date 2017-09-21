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Зинедин Зидан: Должны принять это поражение, сохраняя спокойствие

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:1) в матче пятого тура чемпионата Испании.

– Тяжело потерять Марсело и потерпеть поражение, – приводит слова Зидана официальный сайт «Рела». – Возможно, мы не заслужили победу в этой игре, но мы определенно не заслужили поражение. Мы должны принять это, сохраняя спокойствие и сосредоточится на следующей игре.

Сезон только начался, а до верхней строчки всего семь очков. Я не думаю, что это опасная ситуация. Да, мы потеряли семь очков в нескольких матчах, но впереди еще очень много игр.

Это наша третья домашняя игра и мы ее не выиграли, что осложняет нам жизнь. Мы очень хорошо сыграли в прошлом туре, и попытаемся сделать это снова в субботу. Сегодня показали не самую лучшую нашу игру, но это футбол, такое иногда происходит».

Матч

Реал - Бетис - 0:1 (0:0)

Голы

Санабрия 90 (0:1).

Состав

Реал: Навас, Марсело (Васкес, 71), Варан, Карвахаль, Рамос, Иско (Асенсио, 67), Модрич (Майораль, 72), Бэйл, Кроос, Каземиро, Роналду

Бетис: Адан, Феддал, Дурмиси, Манди, Барраган, Руис (Хоакин, 80), Герреро (Будебуз, 61), Камараса (Гуардадо, 44), Хави Гарсия, Санабрия, Тельо

Предупреждения:

нет - Тельо, 36; Манди, 38; Феддал, 58

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

20 сентября 23:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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