Зинедин Зидан: Должны принять это поражение, сохраняя спокойствие

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:1) в матче пятого тура чемпионата Испании.

– Тяжело потерять Марсело и потерпеть поражение, – приводит слова Зидана официальный сайт «Рела». – Возможно, мы не заслужили победу в этой игре, но мы определенно не заслужили поражение. Мы должны принять это, сохраняя спокойствие и сосредоточится на следующей игре.

Сезон только начался, а до верхней строчки всего семь очков. Я не думаю, что это опасная ситуация. Да, мы потеряли семь очков в нескольких матчах, но впереди еще очень много игр.

Это наша третья домашняя игра и мы ее не выиграли, что осложняет нам жизнь. Мы очень хорошо сыграли в прошлом туре, и попытаемся сделать это снова в субботу. Сегодня показали не самую лучшую нашу игру, но это футбол, такое иногда происходит».