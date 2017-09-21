Зинедин Зидан: Должны принять это поражение, сохраняя спокойствие
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан
прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:1) в матче пятого тура чемпионата
Испании.
– Тяжело потерять Марсело и потерпеть поражение, – приводит
слова Зидана официальный сайт «Рела». – Возможно, мы не заслужили победу в этой
игре, но мы определенно не заслужили поражение. Мы должны принять это, сохраняя
спокойствие и сосредоточится на следующей игре.
Сезон только начался, а до верхней строчки всего семь очков.
Я не думаю, что это опасная ситуация. Да, мы потеряли семь очков в нескольких
матчах, но впереди еще очень много игр.
Это наша третья домашняя игра и мы ее не выиграли, что осложняет нам жизнь. Мы очень хорошо сыграли в прошлом туре, и попытаемся сделать это снова в субботу. Сегодня показали не самую лучшую нашу игру, но это футбол, такое иногда происходит».
Матч
Голы
Санабрия 90 (0:1).
Состав
Реал: Навас, Марсело (Васкес, 71), Варан, Карвахаль, Рамос, Иско (Асенсио, 67), Модрич (Майораль, 72), Бэйл, Кроос, Каземиро, Роналду
Бетис: Адан, Феддал, Дурмиси, Манди, Барраган, Руис (Хоакин, 80), Герреро (Будебуз, 61), Камараса (Гуардадо, 44), Хави Гарсия, Санабрия, Тельо
Предупреждения:
нет - Тельо, 36; Манди, 38; Феддал, 58
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
20 сентября 23:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция