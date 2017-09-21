Массимо Каррера: Травма Промеса? Ничего страшного не произошло, все дело в усталости
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера заявил, что травма футболиста команды Квинси Промеса не носит
серьезного характера.
– У Промеса серьезная
травма?
– Нет, ничего страшного не произошло, – заявил Каррера, слова которого приводит официальный сайт «Спартака». – Здесь скорее дело в усталости.
Напомним, в матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани»
автор двух мячей Квинси Промес почувствовал дискомфорт в области мышц задней
поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.
Сообщается, что в ближайшее время голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз.
Матч
Голы
Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).
Состав
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев
Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)
Предупреждения:
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция