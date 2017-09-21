Массимо Каррера: Травма Промеса? Ничего страшного не произошло, все дело в усталости

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что травма футболиста команды Квинси Промеса не носит серьезного характера.

– У Промеса серьезная травма?

– Нет, ничего страшного не произошло, – заявил Каррера, слова которого приводит официальный сайт «Спартака». – Здесь скорее дело в усталости.

Напомним, в матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани» автор двух мячей Квинси Промес почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.

Сообщается, что в ближайшее время голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз.