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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка английской лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги.

Таким образом, в 1/8 финала турнира сыграют:

«Борнмут» – «Мидлсбро»
«Арсенал» – «Норвич Сити»
«Бристоль Сити» – «Кристал Пэлас»
«Челси» – «Эвертон»
«Лестер Сити» – «Лидс Юнайтед»
«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»
«Суонси Сити» – «Манчестер Юнайтед»
«Тоттенхэм Хотспур» – «Вест Хэм Юнайтед».

Напомним, матчи этой стадии Кубка английской лиги состоятся 23 октября.

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