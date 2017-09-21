Стали известны все пары 1/8 финала Кубка английской лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской
лиги.
Таким образом, в 1/8 финала турнира сыграют:
«Борнмут» – «Мидлсбро»
«Арсенал» – «Норвич Сити»
«Бристоль Сити» – «Кристал Пэлас»
«Челси» – «Эвертон»
«Лестер Сити» – «Лидс Юнайтед»
«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»
«Суонси Сити» – «Манчестер Юнайтед»
«Тоттенхэм Хотспур» – «Вест Хэм Юнайтед».
Напомним, матчи этой стадии Кубка английской лиги состоятся
23 октября.
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