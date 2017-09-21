Андрей Назаров: Не хотели, чтобы противник прервал проигрышную серию на нас
Источник: ХК «Нефтехимик»Комментарии
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о победе над рижским
«Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Знали, что противник идет на проигрышной серии и не хотелось, чтобы он прервал ее на нас. Просил ребят сегодня собраться максимально, потому что любая серия когда-то заканчивается. Рад, что выиграли. Готовимся к выезду.
Матч
Нефтехимик - Динамо Р - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Куликов (Аркалов, Хайруллин), 14:45 (1:0). Здунов 35:25 (2:0).
Место и дата
20 сентября 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически