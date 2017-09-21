Андрей Назаров: Не хотели, чтобы противник прервал проигрышную серию на нас

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о победе над рижским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Знали, что противник идет на проигрышной серии и не хотелось, чтобы он прервал ее на нас. Просил ребят сегодня собраться максимально, потому что любая серия когда-то заканчивается. Рад, что выиграли. Готовимся к выезду.