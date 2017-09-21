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Андрей Назаров: Не хотели, чтобы противник прервал проигрышную серию на нас

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о победе над рижским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Знали, что противник идет на проигрышной серии и не хотелось, чтобы он прервал ее на нас. Просил ребят сегодня собраться максимально, потому что любая серия когда-то заканчивается. Рад, что выиграли. Готовимся к выезду.

Матч

Нефтехимик - Динамо Р - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Куликов (Аркалов, Хайруллин), 14:45 (1:0). Здунов 35:25 (2:0).

Место и дата

20 сентября 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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