Сандис Озолиньш: Проиграли игру перед нашими воротами и перед воротами противника

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш – о поражении от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Проиграли игру перед нашими воротами и перед воротами противника. Что и в целом объясняет исход матча.

– Насколько предсказуемо оказалась игра «Нефтехимика»?

– Мы знали, как играет соперник. Активно, интенсивно, ему удается создавать много моментов, прессингует по всему полю. То, что он нацелен на ворота, мы тоже знали, и готовились к этому.

– Как известно, выигрывает команда, проигрывает тренер...

– Проигрывает и выигрывает команда. Нет такого, как вы сказали. Все вместе выигрывают и проигрывают.