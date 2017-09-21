Сандис Озолиньш: Проиграли игру перед нашими воротами и перед воротами противника
Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш – о
поражении от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Проиграли игру
перед нашими воротами и перед воротами противника. Что и в целом объясняет
исход матча.
– Насколько
предсказуемо оказалась игра «Нефтехимика»?
– Мы знали, как играет соперник. Активно, интенсивно, ему удается создавать много моментов, прессингует по всему полю. То, что он нацелен на ворота, мы тоже знали, и готовились к этому.
– Как известно,
выигрывает команда, проигрывает тренер...
– Проигрывает и выигрывает команда. Нет такого, как вы сказали. Все вместе выигрывают и проигрывают.
Матч
Нефтехимик - Динамо Р - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Куликов (Аркалов, Хайруллин), 14:45 (1:0). Здунов 35:25 (2:0).
Место и дата
20 сентября 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция