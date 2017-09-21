Зинэтула Билялетдинов: Я доволен результатом игры со «Слованом»

читайте также

Сандис Озолиньш: Проиграли игру перед нашими воротами и перед воротами противника Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш – о поражении от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Андрей Назаров: Не хотели, чтобы противник прервал проигрышную серию на нас Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о победе над рижским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин: В команде никого не устраивает текущее положение Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин – о поражении от «Сочи» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сергей Зубов: «Сочи» поздравляю с 100-й победой, знаменательный рубеж Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов – о победе над «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.