Зинэтула Билялетдинов: Я доволен результатом игры со «Слованом»
Источник: ХК «Ак Барс»Комментарии
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о победе
над «Слованом» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Обе команды играли интересно. Хоккей получился зрелищный. Были забиты красивые шайбы. Я доволен результатом игры», – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».
Матч
Слован - Ак Барс - 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Голы:
Азеведо (Марков, Секач), 5:10 (0:1 - бол.). Микуш (Смоленак, Дюпре), 18:03 (1:1). Дюпре (Скалицки), 24:13 (2:1). Глухов (Попов, Архипов), 24:24 (2:2). Секач (Марков, Ландер), 30:18 (2:3). Архипов (Мусин), 42:50 (2:4). Азеведо (Секач), 43:50 (2:5). Смоленак (Вьеденски, Эберт), 45:56 (3:5 - бол.). Секач (Захарчук), 50:57 (3:6).
Место и дата
20 сентября 20:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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