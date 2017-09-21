Шайба Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках предсезонного матча НХЛ «Монреаль» на домашнем льду
уступил «Вашингтону» со счетом 2:4.
У победителей встречи голами отметились Евгений Кузнецов,
Якуб Врна, Деван Смит-Пели и Томас Уилсон, а у хозяев льда шайбы забросили
Шарль Юдон и Макс Пачиоретти.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овчкин записал на
свой счет результативную передачу.
В следующем матче «Вашингтон» 23 сентября примет «Сент-Луис»,
а «Монреаль» днем ранее сыграет с «Нью-Джерси».
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