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Шайба Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках предсезонного матча НХЛ «Монреаль» на домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 2:4.

У победителей встречи голами отметились Евгений Кузнецов, Якуб Врна, Деван Смит-Пели и Томас Уилсон, а у хозяев льда шайбы забросили Шарль Юдон и Макс Пачиоретти.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овчкин записал на свой счет результативную передачу.

В следующем матче «Вашингтон» 23 сентября примет «Сент-Луис», а «Монреаль» днем ранее сыграет с «Нью-Джерси».

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