Главный тренер женской сборной Англии уволен после разгромной победы над командой России

Главный тренер женской сборной Англии по футболу Марк Сэмпсон отправлен в отставку, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

До прихода в национальную команду Сэмпсон возглавлял академию «Бристоля». В 2014 году против него были выдвинуты обвинения, подробности которых не разглашаются. Полный отчет расследования этого дела был доведен только до нынешнего руководства FA на прошлой неделе.

«Мы считаем, что отчет расследования показал явные доказательства неприемлемого поведения тренера. Именно на этом основании мы быстро договорились о расторжении контракта с Сэмпсоном», – говорится на официальном сайте FA.

Сообщается, что Сэмпсон отрицает все предъявленные ему обвинения, в связи с чем Ассоциация продолжит поддержку независимого расследования.

Напомним, 19 сентября женская сборная Англии под руководством Марка Сэмпсона в матче отборочного турнира ЧМ-2019 разгромила команду России, забив шесть безответных мячей.