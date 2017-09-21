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Дубль Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Коламбусом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках предсезонного матча НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 3:2.

У победителей встречи дважды отличился российский форвард Владимир Тарасенко, забив на седьмой минуте первого периода и забросив победную шайбу в овертайме, а также единожды отметился Джейден Шварц, а у гостей дубль оформил Зак Дэлпи.

В следующем матче «Сент-Луис» 23 сентября на выезде сыграет с «Вашингтоном», а «Блю Джекетс» в этот же день примет «Питтсбург».

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