Дубль Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Коламбусом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках предсезонного матча НХЛ «Сент-Луис» на домашнем
льду в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 3:2.
У победителей встречи дважды отличился российский форвард
Владимир Тарасенко, забив на седьмой минуте первого периода и забросив победную шайбу в овертайме, а также единожды отметился Джейден Шварц, а у гостей дубль оформил
Зак Дэлпи.
В следующем матче «Сент-Луис» 23 сентября на выезде сыграет
с «Вашингтоном», а «Блю Джекетс» в этот же день примет «Питтсбург».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически