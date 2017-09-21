КХЛ. «Авангард» – СКА, «Югра» – «Локомотив» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
КХЛ
Регулярный чемпионат
21 сентября 2017
Матч
Место и дата
21 сентября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 сентября 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 сентября 17:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 сентября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Северсталь - Куньлунь Ред Стар
Место и дата
21 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
21 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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