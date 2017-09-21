Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КХЛ. «Авангард» – СКА, «Югра» – «Локомотив» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ
Регулярный чемпионат
21 сентября 2017

Матч

Сибирь - Динамо

Место и дата

21 сентября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

Матч

Авангард - СКА

Место и дата

21 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Матч

Барыс - Динамо Мн

Место и дата

21 сентября 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Югра - Локомотив

Место и дата

21 сентября 17:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

Матч

Йокерит - ЦСКА

Место и дата

21 сентября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Северсталь - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

21 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак - Адмирал

Место и дата

21 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зинэтула Билялетдинов: Я доволен результатом игры со «Слованом»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о победе над «Слованом» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Сандис Озолиньш: Проиграли игру перед нашими воротами и перед воротами противникаГлавный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш – о поражении от «Нефтехимика» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Назаров: Не хотели, чтобы противник прервал проигрышную серию на насГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров – о победе над рижским «Динамо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Анвар Гатиятулин: В команде никого не устраивает текущее положениеГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин – о поражении от «Сочи» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Сергей Зубов: «Сочи» поздравляю с 100-й победой, знаменательный рубежГлавный тренер «Сочи» Сергей Зубов – о победе над «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
«Реал» упустил шанс побить мировой рекорд 54-летней давности
Футбол
«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв дома «Бетису»
Футбол
Гол Хесуса Наваса принес победу «Севильи» в матче с «Лас-Пальмасом»
Футбол
Экс-форвард «Локомотива» Ниасс забил первый мяч за «Эвертон»
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости