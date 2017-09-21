«Крылья Советов» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 1/16 финала Кубка России по футболу самарские «Крылья
Советов» сыграют с московским «Локомотивом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Металлург» в Самаре и
начнется в 18:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте текущего года в рамках 18-го тура РФПЛ сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.
Матч
Место и дата
21 сентября 18:30, Металлург, Текстовая трансляция
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