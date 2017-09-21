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«Крылья Советов» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу самарские «Крылья Советов» сыграют с московским «Локомотивом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Металлург» в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте текущего года в рамках 18-го тура РФПЛ сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.

Матч

Крылья Советов - Локомотив

Место и дата

21 сентября 18:30, Металлург, Текстовая трансляция

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