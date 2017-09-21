«Крылья Советов» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу самарские «Крылья Советов» сыграют с московским «Локомотивом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Металлург» в Самаре и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте текущего года в рамках 18-го тура РФПЛ сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.