«Арарат» – «СКА-Хабаровск». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 1/16 финала Кубка России по футболу московский «Арарат»
сыграет со «СКА-Хабаровском».
Встреча пройдет на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова в
Москве и начнется в 19:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не встречались.
Матч
Место и дата
21 сентября 19:00, Стадион им. Э.А. Стрельцова, Текстовая трансляция
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