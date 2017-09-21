«Арарат» – «СКА-Хабаровск». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу московский «Арарат» сыграет со «СКА-Хабаровском».

Встреча пройдет на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве и начнется в 19:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что ранее эти команды между собой никогда не встречались.