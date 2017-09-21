«Динамо СПб» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 18:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Динамо СПб»
сыграет «Зенитом».
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге» и начнется в 20:00 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались в июле 2010 года в рамках 1/16 финала Кубка России, тогда встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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