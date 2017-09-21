Первое поражение «Реала» в сезоне, победный дубль Промеса и вылет ЦСКА из Кубка России. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

ЦСКА вылетел из Кубка России, проиграв в 1/16 финала курскому «Авангарду».

Московский «Спартак» вышел в 1/8 финала турнира, обыграв «Кубань» благодаря дублю Квинси Промеса.

В параллельном матче «Томь» переиграла «Краснодар», а «Спартак-Нальчик» по пенальти обыграл московское «Динамо». С результатами остальных матчей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Мадридский «Реал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Бетису» на своем поле. К слову, «сливочные» упустили прекрасную возможность побить мировой рекорд 54-летней давности.

Гол Хесуса Наваса принес победу «Севильи» в матче с «Лас-Пальмасом».

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург», забив три безответных мяча.

«Рома» на выезде уничтожила новичка серии А команду «Беневенто», а «Наполи» возглавил серию А, одержав волевую победу над «Лацио». Результаты остальных матчей пятого тура Серии А – ЗДЕСЬ.

Футбольная ассоциация Англии отправила в отставку главного тренера женской сборной после разгромной победы над командой России.

Шайба Евгения Кузнецова и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

Дубль Владимира Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в противостоянии с «Коламбусом».

Цитата дня: «Конечно, «Спартак» ставит цель победить в Кубке России», – Массимо Каррера.

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