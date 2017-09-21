Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Анохин: Избрание Сорокина в совет ФИФА означает признание России, как футбольной державы

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал избрание генерального директора оргкомитета «Россия-2018» и члена исполнительного комитета РФС Алексея Сорокина в совет ФИФА.

«Я считаю, что это очень правильный выбор, потому что Алексей Леонидович достоин представлять РФС в совете ФИФА. Он - потомственный дипломат, очень грамотный, знает свою работу, любит футбол, уважает футбольную общественность и будет за Россию отстаивать все права, которые у нас есть как у футбольной державы.

Алексей Леонидович руководит организационным комитетом чемпионата мира, поэтому очень важно, что он будет представлять Россию в совете ФИФА. У него будет больше времени и возможности общаться с высоким руководством организации, координировать действия и отстаивать наши позиции. Вообще признание нашей страны как футбольной державы значит, что у нас на самом высоком уровне пройдет чемпионат мира и нет никаких посылов, чтобы его у нас забрать. Будем надеяться, что сборная России достойно выступит, поддержит всех нас и Алексея Леонидовича в совете ФИФА, поэтому готовимся к спортивной составляющей», - цитирует Анохина ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Курская аномалия ЦСКА и дубль Промеса. Главные новости дня«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями среды.Алексей Сорокин: Очень важно, что Россия сохранила место в управляющем органе мирового футболаГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал свое избрание в состав совета ФИФА.Виталий Мутко: Пожелаем Сорокину удачи. Пусть вкалывает, он умеет работатьПрезидент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал избрание генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина в совет ФИФА от Европы.Сорокин выбран в совет ФИФАКак сообщает пресс-служба УЕФА, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин выбран на вакантное место в совет ФИФА.ФИФА получила 83 тысячи заявок на билеты на финал чемпионата мираГлава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер заявил, что количество заявок на билеты на финал чемпионата мира 2018 года в России превысило 80 тысяч.
Хоккей
Шайба Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
Футбол
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка английской лиги
Футбол
Массимо Каррера: Травма Промеса? Ничего страшного не произошло, все дело в усталости
Футбол
Зинедин Зидан: Должны принять это поражение, сохраняя спокойствие
все новости
Сергей Анохин
Сергей Анохинвсе новости
Алексей Сорокин
Алексей Сорокинвсе новости
ФИФА
ФИФА