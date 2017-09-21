Сергей Анохин: Избрание Сорокина в совет ФИФА означает признание России, как футбольной державы

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал избрание генерального директора оргкомитета «Россия-2018» и члена исполнительного комитета РФС Алексея Сорокина в совет ФИФА.



«Я считаю, что это очень правильный выбор, потому что Алексей Леонидович достоин представлять РФС в совете ФИФА. Он - потомственный дипломат, очень грамотный, знает свою работу, любит футбол, уважает футбольную общественность и будет за Россию отстаивать все права, которые у нас есть как у футбольной державы.



Алексей Леонидович руководит организационным комитетом чемпионата мира, поэтому очень важно, что он будет представлять Россию в совете ФИФА. У него будет больше времени и возможности общаться с высоким руководством организации, координировать действия и отстаивать наши позиции. Вообще признание нашей страны как футбольной державы значит, что у нас на самом высоком уровне пройдет чемпионат мира и нет никаких посылов, чтобы его у нас забрать. Будем надеяться, что сборная России достойно выступит, поддержит всех нас и Алексея Леонидовича в совете ФИФА, поэтому готовимся к спортивной составляющей», - цитирует Анохина ТАСС.