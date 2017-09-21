Благой Георгиев: В матче с «Рубином» все решили стандарты

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Рубина» (0:2).



«Мы не смогли забить. У «Рубина» были моменты, но в основном это были стандарты, которые все и решили. Первый гол все решил, но у нас было два-три момента. Жара не повлияла. Обе команды были в одинаковых условиях. Мы сегодня могли выиграть», - цитирует Георгиева официальный сайт «Оренбурга».

Матч Оренбург - Рубин - 0:2 (0:1) Голы Сорокин 29 (0:1). Лестьенн 90 (0:2). Судья: Алексей Матюнин (Россия) Место и дата 20 сентября 15:00, Газовик, Онлайн-трансляция