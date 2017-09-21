Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Благой Георгиев: В матче с «Рубином» все решили стандарты

Источник:  ФК «Оренбург»Комментарии

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Рубина» (0:2). 

«Мы не смогли забить. У «Рубина» были моменты, но в основном это были стандарты, которые все и решили. Первый гол все решил, но у нас было два-три момента. Жара не повлияла. Обе команды были в одинаковых условиях. Мы сегодня могли выиграть», - цитирует Георгиева официальный сайт «Оренбурга».

Матч

Оренбург - Рубин - 0:2 (0:1)

Голы

Сорокин 29 (0:1). Лестьенн 90 (0:2).

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

20 сентября 15:00, Газовик, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Талалаев: «Тамбов» победил вполне заслуженноГлавный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился мнением о матче с тульским «Арсеналом» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.Каррера подозревает Промеса в обмане? Что вообще творится в Кубке РоссииКаррера подозревает Промеса в обмане? Что вообще творится в Кубке РоссииВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Владимир Пономарев: ЦСКА не «сливал» кубковый матчЗаслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев прокомментировал поражение ЦСКА в 1/16 кубка России от курского «Авангарда».Борис Игнатьев: «Спартаку» помогло желание реабилитироваться перед болельщикамиБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Спартака» над «Кубанью» в матче 1/16 кубка России.Первое поражение «Реала» в сезоне, победный дубль Промеса и вылет ЦСКА из Кубка России. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.
Хоккей
Шайба Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
Футбол
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка английской лиги
Футбол
Массимо Каррера: Травма Промеса? Ничего страшного не произошло, все дело в усталости
Футбол
Зинедин Зидан: Должны принять это поражение, сохраняя спокойствие
все новости
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Благой Георгиев
Благой Георгиеввсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости