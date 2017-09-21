Благой Георгиев: В матче с «Рубином» все решили стандарты
Источник: ФК «Оренбург»Комментарии
Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев подвел
итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Рубина» (0:2).
«Мы не смогли забить. У «Рубина» были моменты, но в основном это были стандарты, которые все и решили. Первый гол все решил, но у нас было два-три момента. Жара не повлияла. Обе команды были в одинаковых условиях. Мы сегодня могли выиграть», - цитирует Георгиева официальный сайт «Оренбурга».
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