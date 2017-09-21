Борис Игнатьев: «Спартаку» помогло желание реабилитироваться перед болельщиками

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Спартака» над «Кубанью» в матче 1/16 кубка России.

«Спартак» сегодня действительно хотел реабилитироваться перед болельщиками, и он это сделал. У них действительно непростая ситуация, вопросов витает много: то ли Каррера виноват, то лифутболисты, то ли «сплавляют» тренера, то ли нет. И на этот матч «Спартак» и соответствующий, основной, состав подобрал.

Но стоит также отметить, что очень плохо играла «Кубань». Просто обескураживающе плохо играла. «Спартак» опять же подошел к встрече очень серьезно, не дав отдохнуть игрокам основы», - цитирует Игнатьева Rusfootball.Info.