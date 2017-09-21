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Борис Игнатьев: «Спартаку» помогло желание реабилитироваться перед болельщиками

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Спартака» над «Кубанью» в матче 1/16 кубка России.

«Спартак» сегодня действительно хотел реабилитироваться перед болельщиками, и он это сделал. У них действительно непростая ситуация, вопросов витает много: то ли Каррера виноват, то лифутболисты, то ли «сплавляют» тренера, то ли нет. И на этот матч «Спартак» и соответствующий, основной, состав подобрал.

Но стоит также отметить, что очень плохо играла «Кубань». Просто обескураживающе плохо играла. «Спартак» опять же подошел к встрече очень серьезно, не дав отдохнуть игрокам основы», - цитирует Игнатьева Rusfootball.Info.

Матч

Кубань - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).

Состав

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев

Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)

Предупреждения:

Марков, 50; Завезён, 84 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

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