Борис Игнатьев: «Спартаку» помогло желание реабилитироваться перед болельщиками
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Спартака» над «Кубанью» в матче 1/16 кубка России.
«Спартак» сегодня действительно хотел реабилитироваться перед болельщиками, и он это сделал. У них действительно непростая ситуация, вопросов витает много: то ли Каррера виноват, то лифутболисты, то ли «сплавляют» тренера, то ли нет. И на этот матч «Спартак» и соответствующий, основной, состав подобрал.
Но стоит также отметить, что очень плохо играла «Кубань». Просто обескураживающе плохо играла. «Спартак» опять же подошел к встрече очень серьезно, не дав отдохнуть игрокам основы», - цитирует Игнатьева Rusfootball.Info.
Матч
Голы
Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).
Состав
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев
Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)
Предупреждения:
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция