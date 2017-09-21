Владимир Пономарев: ЦСКА не «сливал» кубковый матч

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев прокомментировал поражение ЦСКА в 1/16 кубка России от курского «Авангарда».



- Ваше мнение о сегодняшней игре.

- ЦСКА правильно сделал, что направил молодежь в Курск. Сейчас у армейцев тяжелый график и стоит сделать упор на более важные соревнования, - приводит слова Пономарева Rusfootball.info - Кроме того, пусть наша молодежь получает практику, для них это пойдет на пользу. Для них это большой вызов, ведь играя в таких матчах можно себя проявить. Да, конечно, проиграли, но немного не повезло, что ж сделаешь, бывает. А так, ребята молодцы, сделали свое дело, показали свою игру. Хорошо двигались. Видно, что хотели показать себя в этой игре, не каждый день такие шансы выпадают. В целом, мне они понравились, а то, что проиграли – ничего страшного. Сейчас самое главное подготовиться к матчу в лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Есть хорошие шансы на успешное выступление в этом турнире, поэтому сейчас надо сосредоточиться на этом соревновании.



- Сложилось впечатление, что учитывая сложность сезона ЦСКА не был против вылететь из Кубка. Вы допускаете, что такие мысли в клубе могли допускать?

- Я бы так не сказал, несмотря на то, что была в основном молодежь. Хотя там и Головин играл, и Васин, но молодежь надо обязательно попускать к основе. Надо ведь их наигрывать, где ж еще, если не в таких матчах. Так что, никакого слива не было, просто решили сэкономить силы и дать практику молодежи. Считаю, что это правильное решение. Они все готовятся играть за основной состав, это здорово. А то, что проиграли, ничего страшного не произошло.



- Вылет от клуба ФНЛ можно назвать провалом?

- Нет, конечно, какой провал. Я же говорю, специально направили молодежь, чтобы они быстрее привыкли к игре за основной состав. Пока только в таких матчах их можно проверить, больше негде. В составе «Авангарда» были хорошие исполнители, видно тренерский штаб сделал ставку на победу в этом матче. Могу поздравить их с этой победой. А для ЦСКА ничего страшного не произошло, нас ждут куда более важные игры.