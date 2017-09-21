Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Пономарев: ЦСКА не «сливал» кубковый матч

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев прокомментировал поражение ЦСКА в 1/16 кубка России от курского «Авангарда».

- Ваше мнение о сегодняшней игре.
- ЦСКА правильно сделал, что направил молодежь в Курск. Сейчас у армейцев тяжелый график и стоит сделать упор на более важные соревнования, - приводит слова Пономарева Rusfootball.info - Кроме того, пусть наша молодежь получает практику, для них это пойдет на пользу. Для них это большой вызов, ведь играя в таких матчах можно себя проявить. Да, конечно, проиграли, но немного не повезло, что ж сделаешь, бывает. А так, ребята молодцы, сделали свое дело, показали свою игру. Хорошо двигались. Видно, что хотели показать себя в этой игре, не каждый день такие шансы выпадают. В целом, мне они понравились, а то, что проиграли – ничего страшного. Сейчас самое главное подготовиться к матчу в лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Есть хорошие шансы на успешное выступление в этом турнире, поэтому сейчас надо сосредоточиться на этом соревновании.

- Сложилось впечатление, что учитывая сложность сезона ЦСКА не был против вылететь из Кубка. Вы допускаете, что такие мысли в клубе могли допускать?
- Я бы так не сказал, несмотря на то, что была в основном молодежь. Хотя там и Головин играл, и Васин, но молодежь надо обязательно попускать к основе. Надо ведь их наигрывать, где ж еще, если не в таких матчах. Так что, никакого слива не было, просто решили сэкономить силы и дать практику молодежи. Считаю, что это правильное решение. Они все готовятся играть за основной состав, это здорово. А то, что проиграли, ничего страшного не произошло.

- Вылет от клуба ФНЛ можно назвать провалом?
- Нет, конечно, какой провал. Я же говорю, специально направили молодежь, чтобы они быстрее привыкли к игре за основной состав. Пока только в таких матчах их можно проверить, больше негде. В составе «Авангарда» были хорошие исполнители, видно тренерский штаб сделал ставку на победу в этом матче. Могу поздравить их с этой победой. А для ЦСКА ничего страшного не произошло, нас ждут куда более важные игры.

Матч

Авангард - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Коробов 114 (1:0 - пен.).

Состав

Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Никитин, Багаев, Войнов Д. (Митасов, 46, Болов, 117), Альшин (Синяев, 77), Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Гордюшенко (Головин, 94), Кучаев, Хосонов, Натхо, Миланов, Олейников (Тикнизян, 69), Чалов, Оланаре

Предупреждения:

Саутин, 116 - Кучаев, 73; Натхо, 90; Набабкин, 114

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

20 сентября 17:00, Трудовые резервы, Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Талалаев: «Тамбов» победил вполне заслуженноГлавный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился мнением о матче с тульским «Арсеналом» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.Каррера подозревает Промеса в обмане? Что вообще творится в Кубке РоссииКаррера подозревает Промеса в обмане? Что вообще творится в Кубке РоссииВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Борис Игнатьев: «Спартаку» помогло желание реабилитироваться перед болельщикамиБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Спартака» над «Кубанью» в матче 1/16 кубка России.Благой Георгиев: В матче с «Рубином» все решили стандартыПолузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Рубина» (0:2).Первое поражение «Реала» в сезоне, победный дубль Промеса и вылет ЦСКА из Кубка России. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.
Хоккей
Шайба Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
Футбол
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка английской лиги
Футбол
Массимо Каррера: Травма Промеса? Ничего страшного не произошло, все дело в усталости
Футбол
Зинедин Зидан: Должны принять это поражение, сохраняя спокойствие
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости