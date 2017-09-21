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Андрей Талалаев: «Тамбов» победил вполне заслуженно

Источник:  ФК «Тамбов»Комментарии

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился мнением о матче с тульским «Арсеналом» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.

«Хорошая, трудная игра. Очень рад, что победили. Говорят, «Тамбов» еще не выходил в эту стадию Кубка. Мы много чего не делали, делаем в первый раз. Очень рад, что работаю с теми ребятами, которые способны на это. Играли с хорошей, организованной командой. Выстроили определенный план. Ребята - молодцы, выполнили его почти на 100 процентов. Конечно, хотелось, чтобы было больше опасных моментов. Но в первом тайме у нас было два, которые должны были завершать Шевчук и Дутов. Во втором - еще два. Думаю, что с командой премьер-лиги на большее нам пока сложно рассчитывать.

В этом матче мы пробили 10 раз. Для меня это очень хороший результат, потому что Тула - организованная команда, а мы изучили ее и намеренно отдали ей территорию. Мы подготовились к «Арсеналу» - знали, что он 70 процентов мячей забивают в первом тайме. Мы не стали повторять ошибки «Динамо», которое в первом тайме выплеснулось, а во втором тайме соперник реализовал свое преимущество.

Мы поступили немного иначе. Вы не представляете, насколько тяжело мне дались четыре подготовительных дня перед матчем. Например, Влада Рыжкова мне нужно было держать до последнего. Представляете, сколько у него было реваншистских настроений - ведь он пришел к нам из «Арсенала». Было сложно оставить креативных футболистов и не выпустить их сразу, даже зная их сильные качества. Мы рассчитывали на второй тайм и предполагали, что, может быть, придется играть дополнительное время. В сегодняшний состав постарались вместить тех, кто в последнее время не получал игровой практики.

Может быть, игра в три центральных защитника не такая красивая и зрелищная, к какой привыкли наши болельщики. Думаю, что победа даст нам индульгенцию за зажатый, оборонительный первый тайм», - цитирует Талалаева официальный сайт «Тамбова».

Матч

Тамбов - Арсенал - 1:0 (0:0)

Голы

Скворцов 90 (1:0).

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

20 сентября 15:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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