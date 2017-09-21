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Александр Бубнов: Игроки ЦСКА словно отбывали повинность в Курске

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА от курского «Авангарда» в 1/16 финала Кубка России.

«ЦСКА играл ротированным составом, не дублем в чистом виде и не «молодежкой», всего несколько игроков, вышедших в старте, не появлялись на поле по ходу матчей Премьер-Лиги. Если предположить, что Виктор Гончаренко решил намеренно расстаться с Кубком России, сконцентрироваться на чемпионате и еврокубках, то в таком случае белорусский специалист отправил бы в Курск стопроцентный дубль. А с точки зрения распределения нагрузок он все делал верно, выпустив смешанный состав, предоставив отдых лидерам. 

Потому произошедшее в Курске удивительно. Игроки ближайшего резерва не то что не старались доказать тренеру свою состоятельность, но будто отбывали повинность. Да, качество поля оставляло желать много лучшего, но оно одинаково для обоих соперников, желания же играть у ЦСКА не было. Как можно не создать ни одного момента в противостоянии с середняком ФНЛ? «Армейцы» играли настолько плохо, что позволили «Авангарду» в концовке поддушить себя, а в дополнительное время – вовсе забить победный мяч. Сказать по этому матчу больше особо нечего. А вот Гончаренко предстоит серьезный разговор с игроками», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч

Авангард - ЦСКА - 1:0 (0:0)

Голы

Коробов 114 (1:0 - пен.).

Состав

Авангард: Саутин, Концедалов, Дашаев, Никитин, Багаев, Войнов Д. (Митасов, 46, Болов, 117), Альшин (Синяев, 77), Нетфуллин, Коробов, Гурфов, Аппаев

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин, Гордюшенко (Головин, 94), Кучаев, Хосонов, Натхо, Миланов, Олейников (Тикнизян, 69), Чалов, Оланаре

Предупреждения:

Саутин, 116 - Кучаев, 73; Натхо, 90; Набабкин, 114

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

20 сентября 17:00, Трудовые резервы, Текстовая трансляция

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