Гильермо Ригондо: Ломаченко ответит мне за каждый русский мультфильм

Кубинский боксер Гильермо Ригондо поделился ожиданиями от боя с Василием Ломаченко.

«Это не его вина. Но 9 декабря Василий Ломаченко ответит мне за каждый русский мультфильм, который я в детстве был вынужден смотреть на Кубе», - написал Ригондо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что поединок Ригондо - Ломаченко состоится 9 декабря в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

It is not his fault. But on Dec 9 I am blaming @VasylLomachenko for every #Russian cartoon I was force 2 watch in 🇨🇺as a kid. #PayBack 🇨🇺🥊🇷🇺 pic.twitter.com/GWhdTqFmxx