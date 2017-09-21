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Юрий Калитвинцев: Говорил игрокам «Динамо», что выложиться на 100% будет мало

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение в Кубке России от нальчикского «Спартака» (0:0, 2:4 по пен.).

- Хотел бы поздравить «Спартак-Нальчик» с тем, что они прошли дальше. У нас было преимущество, но и оно должно было быть – мы команда премьер-лиги, - приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Динамо» -  Бойцовские качества нашего соперника были на высочайшем уровне, они бились против клуба, который приехал их дома обыграть.

У меня всегда есть ответы, почему не играет тот или этот. Сегодня играли те, кто меньше играет в чемпионате или вообще не играет. И все они претендуют на место в стартовом составе. Но претендовать на него и выйти и сыграть – разные вещи.

Не нашлось у нас человека на поле, который бы наше преимущество реализовал, воплотил в гол. Это не первый раз у нас. Понимаем, что без забитых мячей побед не бывает. Хороший момент был у нальчан, который они не использовали. За преимущество победы не дают, поэтому соперник победил заслуженно. Нальчику — удачи, пусть пройдут как можно дальше в Кубке.

- Согласны, что динамовцы сегодня уступили в борьбе?
- Нельзя так сказать, была хорошая мужская игра, и в борьбе мы не уступали. Но вот преимущество в мастерстве… Оно не в том, что ты выступаешь в премьер-лиге, а в том, что ты чего-то добиваешься. Мастерство зарабатывается годами и его надо ежедневно подтверждать в каждом матче, неважно, с кем играешь.

- Ждали таких проблем в матче с командой ПФЛ?
- Говорил ребятам, что даже выложиться на сто процентов будет мало. Мы в том году с огромным трудом в Нальчике победили, а это к тому же Кубок. Так что мы понимали, что за игра нас ждет. Увы, это понимание нам не помогло.

Матч

Спартак-Нальчик - Динамо - 0:0

Состав

Спартак-Нальчик: Шогенов, Шахтиев, Абазов, Муслуев, Лелюкаев, Миронов, Медников (Михайленко, 105), Ахриев (Машуков, 67), Паштов, Гугуев, Тлупов (Алиев, 74)

Динамо: Лещук, Шуньич (Хольмен, 46), Морозов, Цаллагов, Калугин, Ташаев, Катрич, Сапета, Зотов (Соу, 76), Вандерсон (Обольский, 46), Луценко

Предупреждения:

Лелюкаев, 55 - Цаллагов, 51; Сапета, 80; Соу, 118

Судья:

Иван Сиденков (Россия)

Место и дата

20 сентября 18:30, Спартак, Текстовая трансляция

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