Неизвестные избили дубинками главного тренера загребского «Динамо»

Двое неизвестных в среду вечером жестоко избили дубинками главного тренера загребского «Динамо» Марио Цвитановича.



Как сообщает RT со ссылкой на официальный сайт клуба, нападение произошло во время того, как наставник возвращался домой после кубкового матча команды. Загребцы разгромили «Борац» со счетом 6:0 и вышли в 1/16 финала.



Цвитанович самостоятельно вызвал полицию и скорую помощь, которая доставила его в больницу. Наставнику загребцев диагностировали перелом руки, наложили гипс и отправили домой. В клубе утверждают, что тренер мог серьезно пострадать и просят правоохранительные органы вмешаться в ситуацию.



Напомним, в августе было совершено нападение на советника клуба Здравко Мамича, который ранее занимал пост президента. Во время поездки в Боснию и Герцеговину он получил огнестрельное ранение ноги.