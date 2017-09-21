Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неизвестные избили дубинками главного тренера загребского «Динамо»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Двое неизвестных в среду вечером жестоко избили дубинками главного тренера загребского «Динамо» Марио Цвитановича.

Как сообщает RT со ссылкой на официальный сайт клуба, нападение произошло во время того, как наставник возвращался домой после кубкового матча команды. Загребцы разгромили «Борац» со счетом 6:0 и вышли в 1/16 финала.

Цвитанович самостоятельно вызвал полицию и скорую помощь, которая доставила его в больницу. Наставнику загребцев диагностировали перелом руки, наложили гипс и отправили домой. В клубе утверждают, что тренер мог серьезно пострадать и просят правоохранительные органы вмешаться в ситуацию. 

Напомним, в августе было совершено нападение на советника клуба Здравко Мамича, который ранее занимал пост президента. Во время поездки в Боснию и Герцеговину он получил огнестрельное ранение ноги. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пиварич перешел из загребского «Динамо» в киевскоеЗащитник сборной Хорватии Йосип Пиварич перешел в киевское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.Раде Дугалич: Каждый матч я стараюсь работать над своей игройСербский защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от победы над загребским «Динамо» (1:0).«Урал» уступил чемпиону Сербии, «Тосно» одолело загребское «Динамо»Дебютант РФПЛ «Тосно» на сборе в Словении обыграл серебряного призера чемпионата Хорватии загребское «Динамо».На сборе в Словении «Тосно» сыграет три матчаФутболисты «Тосно» на сборе в Словении примут участие в трех матчах с командами из Хорватии и Сербии, сообщает официальный сайт команды.«Зенит» пытается выиграть конкуренцию у «Сампдории» за полузащитника сборной ХорватииКак сообщает Calcionews24, «Зенит» проявляет интерес к хавбеку загребского «Динамо» Анте Чоричу.
Футбол
Борис Игнатьев: «Спартаку» помогло желание реабилитироваться перед болельщиками
Хоккей
Дубль Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Коламбусом»
Футбол
Главный тренер женской сборной Англии уволен после разгромной победы над командой России
Хоккей
Шайба Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
все новости
Динамо Зг
Динамо Згкалендарьстатистика