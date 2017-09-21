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Андрей Иванов: У «Сочи» было больше желания, чем у «Трактора»

Источник:  ФК «Сочи»Комментарии

Форвард ХК «Сочи» Андрей Иванов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3). 

«Все молодцы. Команда сыграла отлично. Главное – победа! Мы сегодня больше хотели, у нас было больше желания, чем у «Трактора». И это было видно. Даже когда вели 2:0, до этого у них были какие-то передачи, перекидки, они хотели сыграть на мастерстве, а мы боролись именно за результат.

Энеруд молодец, он придал нам такой энергии, что команда не опустила руки и мы поверили в себя. Я хочу еще отметить Константина Барулина. В определенных моментах он нас оставил в игре, мы почувствовали, что у нас на воротах стена и у нас просто начали вырастать крылья.

Нервозности не было. Было такое понимание вопроса, что не все просто дается. У нас сложное турне, мы готовились к этому, все ребята настраивались, поэтому все шло так, как должно было идти. Еще раз повторюсь, главное – это результат». — цитирует игрока официальный сайт «Сочи».

Матч

Трактор - ХК Сочи - 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Голы:

Коллинс (Энеруд, Уэллман), 8:04 (0:1). Иванов (Томилин), 18:08 (0:2). Бэйлен (Щехура, Виделль), 36:40 (1:2 - бол.). Полыгалов (Вишневский), 40:55 (2:2). Гребенщиков (Щитов, Падакин), 44:22 (2:3). Полыгалов (Бэйлен), 53:16 (3:3 - бол.). Энеруд (Коллинс, Уэллман), 53:52 (3:4). Лапенков (Щегольков, Кузнецов), 57:53 (3:5).

Место и дата

20 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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