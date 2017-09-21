Андрей Иванов: У «Сочи» было больше желания, чем у «Трактора»

Форвард ХК «Сочи» Андрей Иванов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3).



«Все молодцы. Команда сыграла отлично. Главное – победа! Мы сегодня больше хотели, у нас было больше желания, чем у «Трактора». И это было видно. Даже когда вели 2:0, до этого у них были какие-то передачи, перекидки, они хотели сыграть на мастерстве, а мы боролись именно за результат.



Энеруд молодец, он придал нам такой энергии, что команда не опустила руки и мы поверили в себя. Я хочу еще отметить Константина Барулина. В определенных моментах он нас оставил в игре, мы почувствовали, что у нас на воротах стена и у нас просто начали вырастать крылья.



Нервозности не было. Было такое понимание вопроса, что не все просто дается. У нас сложное турне, мы готовились к этому, все ребята настраивались, поэтому все шло так, как должно было идти. Еще раз повторюсь, главное – это результат». — цитирует игрока официальный сайт «Сочи».