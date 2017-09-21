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Спартак Гогниев: После второго гола «Кубань» поплыла

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Тяжело было. Все-таки «Спартак» – квалифицированная команда, этим же составом играла в Лиге чемпионов. Я скажу, что первый гол получился необязательным. После него соперник раскрепостился и стал играть проще. Мы начали бегать и тратить силы, а они нас дожали. У «Спартака» было много моментов, подходов к нашим воротам. Это их заслуженная победа.

«Кубань» поплыла после второго гола? Физически, наверное, да: мы очень много бегали. Все-таки ФНЛ и РФПЛ – это немного разные уровни игры, скорости другие. Мне кажется, что с этим связан спад во втором тайме. Ну и уровень игроков: Промес – индивидуально очень сильный футболист, противостоять ему очень сложно. Да и каждого можно персонально отметить тоже. Они показали свой уровень.

Мы рассчитывали на прессинг, и в начале матча у нас это получалось. Потом уже, наверное, не хватило сил. И мастерство сыграло свою роль. Мы вроде бы прессингуем, но они один в один обыгрывают одного, второго. Ну, кого тут винить?

Слабые стороны «Спартака»? Мы проиграли 0:2. Что тут говорить? Получается, что нет слабых сторон. Они нам забили два гола и могли сделать еще. Я думаю, что они играли сбалансированно. У них хорошие игроки впереди, плюс тактически очень грамотно выстроена игра», – цитирует Гогниева Rusfootball.

Матч

Кубань - Спартак - 0:2 (0:1)

Голы

Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).

Состав

Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев

Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)

Предупреждения:

Марков, 50; Завезён, 84 - нет

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

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