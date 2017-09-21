Спартак Гогниев: После второго гола «Кубань» поплыла

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Тяжело было. Все-таки «Спартак» – квалифицированная команда, этим же составом играла в Лиге чемпионов. Я скажу, что первый гол получился необязательным. После него соперник раскрепостился и стал играть проще. Мы начали бегать и тратить силы, а они нас дожали. У «Спартака» было много моментов, подходов к нашим воротам. Это их заслуженная победа.

«Кубань» поплыла после второго гола? Физически, наверное, да: мы очень много бегали. Все-таки ФНЛ и РФПЛ – это немного разные уровни игры, скорости другие. Мне кажется, что с этим связан спад во втором тайме. Ну и уровень игроков: Промес – индивидуально очень сильный футболист, противостоять ему очень сложно. Да и каждого можно персонально отметить тоже. Они показали свой уровень.

Мы рассчитывали на прессинг, и в начале матча у нас это получалось. Потом уже, наверное, не хватило сил. И мастерство сыграло свою роль. Мы вроде бы прессингуем, но они один в один обыгрывают одного, второго. Ну, кого тут винить?

Слабые стороны «Спартака»? Мы проиграли 0:2. Что тут говорить? Получается, что нет слабых сторон. Они нам забили два гола и могли сделать еще. Я думаю, что они играли сбалансированно. У них хорошие игроки впереди, плюс тактически очень грамотно выстроена игра», – цитирует Гогниева Rusfootball.