Спартак Гогниев: После второго гола «Кубань» поплыла
Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Тяжело было. Все-таки «Спартак» – квалифицированная команда, этим же составом играла в Лиге чемпионов. Я скажу, что первый гол получился необязательным. После него соперник раскрепостился и стал играть проще. Мы начали бегать и тратить силы, а они нас дожали. У «Спартака» было много моментов, подходов к нашим воротам. Это их заслуженная победа.
«Кубань» поплыла после второго гола? Физически, наверное, да: мы очень много бегали. Все-таки ФНЛ и РФПЛ – это немного разные уровни игры, скорости другие. Мне кажется, что с этим связан спад во втором тайме. Ну и уровень игроков: Промес – индивидуально очень сильный футболист, противостоять ему очень сложно. Да и каждого можно персонально отметить тоже. Они показали свой уровень.
Мы рассчитывали на прессинг, и в начале матча у нас это получалось. Потом уже, наверное, не хватило сил. И мастерство сыграло свою роль. Мы вроде бы прессингуем, но они один в один обыгрывают одного, второго. Ну, кого тут винить?
Слабые стороны «Спартака»? Мы проиграли 0:2. Что тут говорить? Получается, что нет слабых сторон. Они нам забили два гола и могли сделать еще. Я думаю, что они играли сбалансированно. У них хорошие игроки впереди, плюс тактически очень грамотно выстроена игра», – цитирует Гогниева Rusfootball.
Матч
Голы
Промес 45 (0:1). Промес 53 (0:2).
Состав
Кубань: Дюпин, Марков, Бугаев, Байрыев, Бендзь, Коновалов, Гай, Завезён (Нурисов, 85), Алейник, Обухов (Маляров, 64), Гогниев
Спартак: Селихов, Таски, Ещенко, Комбаров, Джикия, Промес (Бакаев, 82), Ананидзе, Пашалич, Самедов, Фернандо (Попов, 73), Адриано (Роша, 64)
Предупреждения:
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция