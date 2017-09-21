Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -ЦСКА
Футбол  Арарат- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Кондрашов: Манчини хочет выиграть все титулы

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургских «Зенита» и «Динамо» Андрей Кондрашов поделился ожиданиями от матча команд в 1/16 финала кубка России.

— Как думаете, «Зенит» сыграет основным составом? И есть ли шансы у «Динамо»?
— Роберто Манчини хочет взять все титулы. Но, думаю, произойдет ротация состава, - приводит слова Кондрашова «Спорт День за Днем» - Как раз тренер посмотрит на молодежь и на амбиции тех, кто не попадает в основной состав. Эта игра будет полезна для многих игроков «Зенита». У бело-голубых есть шансы. Часто команды второй и первой лиг преподносят сюрпризы. Петербургское «Динамо», в котором я играл, прошло ЦСКА в 2002-м — 3:2. «Терек» вообще выиграл турнир, находясь в первом дивизионе. Так что возможно все.

— В 1993 году вы играли против «Зенита» в составе «Динамо» в Кубке России и проиграли 1:7. Помните ту игру?
— За несколько лет до этого мы играли товарищеский матч с «Зенитом» в манеже на Бутлерова и выиграли 1:0. Но «Динамо» стало совсем другим, команда быстро изменилась — все ребята разъехались. У «Динамо» тогда не было перспектив, денег, играла молодежь. А у «Зенита» в том матче все залетало. Каждый удар — гол! Володя Кулик забивал в падении головой, непонятно каким образом!

— Перед «Динамо» ставили задачу выйти в премьер-лигу в начале нулевых?
— Да, такую задачу ставили. Мы могли и легко бы вышли, если бы не передряга с руководством. На выборах губернатора Петербурга президент «Динамо» Сергей Амелин поддержал «не того» кандидата... Команду быстро закрыли. Это была сильнейшая команда в истории клуба.

Матч

Динамо СПб - Зенит

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спартак Гогниев: После второго гола «Кубань» поплылаНападающий «Кубани» Спартак Гогниев прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России.Юрий Калитвинцев: Говорил игрокам «Динамо», что выложиться на 100% будет малоГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение в Кубке России от нальчикского «Спартака» (0:0, 2:4 по пен.).Александр Бубнов: Игроки ЦСКА словно отбывали повинность в КурскеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА от курского «Авангарда» в 1/16 финала Кубка России.Андрей Талалаев: «Тамбов» победил вполне заслуженноГлавный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился мнением о матче с тульским «Арсеналом» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.Каррера подозревает Промеса в обмане? Что вообще творится в Кубке РоссииКаррера подозревает Промеса в обмане? Что вообще творится в Кубке РоссииВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Борис Игнатьев: «Спартаку» помогло желание реабилитироваться перед болельщиками
Хоккей
Дубль Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Коламбусом»
Футбол
Главный тренер женской сборной Англии уволен после разгромной победы над командой России
Хоккей
Шайба Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
все новости
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости