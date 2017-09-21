Андрей Кондрашов: Манчини хочет выиграть все титулы

Бывший полузащитник санкт-петербургских «Зенита» и «Динамо» Андрей Кондрашов поделился ожиданиями от матча команд в 1/16 финала кубка России.

— Как думаете, «Зенит» сыграет основным составом? И есть ли шансы у «Динамо»?

— Роберто Манчини хочет взять все титулы. Но, думаю, произойдет ротация состава, - приводит слова Кондрашова «Спорт День за Днем» - Как раз тренер посмотрит на молодежь и на амбиции тех, кто не попадает в основной состав. Эта игра будет полезна для многих игроков «Зенита». У бело-голубых есть шансы. Часто команды второй и первой лиг преподносят сюрпризы. Петербургское «Динамо», в котором я играл, прошло ЦСКА в 2002-м — 3:2. «Терек» вообще выиграл турнир, находясь в первом дивизионе. Так что возможно все.

— В 1993 году вы играли против «Зенита» в составе «Динамо» в Кубке России и проиграли 1:7. Помните ту игру?

— За несколько лет до этого мы играли товарищеский матч с «Зенитом» в манеже на Бутлерова и выиграли 1:0. Но «Динамо» стало совсем другим, команда быстро изменилась — все ребята разъехались. У «Динамо» тогда не было перспектив, денег, играла молодежь. А у «Зенита» в том матче все залетало. Каждый удар — гол! Володя Кулик забивал в падении головой, непонятно каким образом!

— Перед «Динамо» ставили задачу выйти в премьер-лигу в начале нулевых?

— Да, такую задачу ставили. Мы могли и легко бы вышли, если бы не передряга с руководством. На выборах губернатора Петербурга президент «Динамо» Сергей Амелин поддержал «не того» кандидата... Команду быстро закрыли. Это была сильнейшая команда в истории клуба.