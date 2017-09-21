Андрей Кондрашов: «Зенит» имеет меньше отношения к Санкт-Петербургу, чем раньше

Бывший полузащитник санкт-петербургских «Зенита» и «Динамо» Андрей Кондрашов поделился ожиданиями от матча команд в 1/16 финала кубка России.

— Вы ощущаете себя динамовцем или зенитовцем?

— Я зенитовец! «Динамо» всегда было вспомогательным клубом, многие зенитовцы за него играли, в том числе чемпионы 1984 года, - цитирует Кондрашова «Спорт день за днем» - В те годы было так: если ты не попадал в «Зенит», то шел в «Динамо».

— Вам никогда не высказывали претензий, что вы играли за обе команды? Болельщики клубов не ладят.

— Болельщики нормально относились. Не было никакой вражды. Для меня эта вражда — дикость! Что они хотят делить между собой?

— Как относитесь к лозунгу «Один город — одна команда»?

— «Зенит» к Петербургу сейчас имеет меньше отношения, чем раньше. Нужно сделать еще одну, полностью городскую команду для молодых игроков. И в «Зените»-2 сейчас играет меньше выпускников петербургских школ. А где им играть? В итоге они уезжают или заканчивают с футболом. Чем больше команд — тем лучше для петербургского футбола. Так что лозунг не совсем правильный. Но болельщики, конечно, всегда будут на одной стороне — за «Зенит».

— Сейчас «Динамо» по силам выйти в РФПЛ? Команда занимает третье место в ФНЛ.

— Может, и по силам, но им рано. У «Динамо» нет стадиона, инфраструктуры. В Петербурге два стадиона, они заняты, будет неразбериха. Если у руководства клуба есть грандиозные планы — нужно сперва построить арену. Не совсем правильно кидаться в премьер-лигу, а потом думать, что будет дальше.