Василий Уткин: Форлан ведет себя как уругвайский Рейнгольд

Бывший форвард сборной Уругвая, мадридского «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан встал на защиту своего соотечественника Эдинсона Кавани.

Напомним, форвард «ПСЖ» повздорил с новичком французского клуба Неймаром, и не дал тому пробить пенальти в матче с «Лионом». Ранее защитник парижан Дани Алвес отказался давать мяч Кавани и передал его Неймару для исполнения стандарта.

Форлан заявил испанским СМИ: «Кавани уже не первый год пробивает пенальти в «ПСЖ». Нужно это уважать. Конечно, он должен решить проблемы с Неймаром. Это их дело, но я не понимаю Алвеса. Он повел себя, как собака Неймара», – сказал уругваец для MARCA.

Уткин на своей странице в Twitter прокомментировал это так: «А Форлан ведет себя как уругвайский Рейнгольд».