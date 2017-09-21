ДГТУ продолжает победную серию, МПГУ набирает первые очки

В Перми двумя матчами открылся второй межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ. Футболисты МПГУ и СПбГУ показали увлекательную и зрелищную игру в первой встрече дня. К 16-й минуте москвичи вели 2:0, петербуржцы сумели сравнять счёт, но вновь пропустили. Несмотря на удаление в конце встречи, футболисты МПГУ уверенно довели матч до победы и набрали первые очки в новом сезоне – 3:2.

Сборная ДГТУ одержала третью победу подряд в новом сезоне и вновь не пропустила. Два гола – по одну в каждом тайме принесли ростовчанам уверенную победу. Дебютант лиги Пермский университет показал достойную игру в матче с лидером турнирной таблицы, но этого оказалось мало для первых очков в НСФЛ.

НСФЛ, Первая группа. Пермь, 1-й игровой день.

СПбПУ (Санкт-Петербург) – МПГУ (Москва) 2:3 (1:2)

Голы: Василенко, 4 (0:1), Семахин, 16 (0:2), Иванов, 19 (1:2), Костенко, 42 (2:2), Смирнов, 44 (2:3).

Удаление: Якупов, 67 – второе предупреждение (МПГУ).

ПГНИУ (Пермь) – ДГТУ (Ростов-на-Дону) 0:2 (0:1)

Голы: Иванков, 18 (0:1), Наполов, 70 (0:2).



